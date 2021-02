L'Institut del Teatre ha apartat aquest dilluns de manera preventiva de la docència del centre al director artístic Joan Ollé després dels casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder, segons han informat fonts del centre.

El reportatge publicat pel diari el diumenge passat compta amb vint testimonis d'alumnes i exalumnes que denuncien que en els últims 30 anys hi ha hagut una sèrie de professors que utilitzaven la seva posició privilegiada al centre per assetjar-les i tocar-les de forma sexual. Denuncien que, en alguns casos, els professors els oferien treball a canvi d'acceptar les seves proposicions. Quant a Ollé, les alumnes han coincidit que durant les seves classes feia " comentaris vexatoris i humiliants cap a les estudiants " i que en algunes ocasions les va vexar sexualment.

El centre disposa des de 2018 d'un protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront de situacions d'assetjament sexual i que ha aplicat d'ofici donada la "gravetat" dels fets exposats en la informació publicada pel diari català. D'aquesta forma, la Comissió de Prevenció i Investigació d'Assetjaments iniciarà una investigació per recavar informació sobre els fets denunciats i prendre les mesures pertinents.

L'Institut del Teatre ha explicat que no havia rebut cap denuncia oficial de possibles casos d'aquests tipus i que, per tant, no tenia constància. També ha condemnat públicament els casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder per part d'alguns docents del centre i ha mostrat el seu " més absolut suport i la més absoluta solidaritat " amb l'alumnat que hagi pogut estar víctima d'aquestes situacions.

El TNC se situa al costat de les víctimes

El director artístic del Teatre Nacional de Catalunya, Xavier Albertí, ha mostrat la seva solidaritat i suport a les víctimes d'assetjament sexual per part dels professors de l'Institut de Teatre i ha expressat que el TNC "detesta profundament qualsevol situació que passi per la vexació o qualsevol actitud de no respecte profund a les persones". El director assegura no haver registrat "males praxis" dels professionals assenyalats per alumnes de l'Institut de Teatre.

Albertí ha remarcat que el TNC és el primer teatre públic de l'estat espanyol que ha tingut un protocol propi contra l'assetjament i que "en cap de les circumstàncies dels professionals esmentats hi ha hagut cap demanda o circumstància que portés al teatre a tenir consciència de males praxis".

El director ha comentat que el TNC ha tingut "la confiança artística en algunes d'aquestes persones vinculades a produccions de la casa", però en els vuit anys en què ha estat al capdavant de la direcció artística ha intentat al màxim que "el clima de treball tingués lloc des del respecte, el reconeixement, la pau, la igualtat, el feminisme, de trobar espais de concòrdia i que aquests alliberessin les formes de creació artística el més assenyadament possible".