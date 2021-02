La Comissió de Govern aprova la convocatòria de 1.239 places el 2021 destinades a millorar la prestació de serveis, modernitzar-los i reforçar el lideratge dels serveis públics de la ciutat.

La nova convocatòria manté la quota del 40% de dones en les noves incorporacions , pionera a tot l'Estat, i incorpora com a mèrit el coneixement del xinès, l'àrab o l'urdú, a banda de mantenir el coneixement de l'anglès com en les anteriors convocatòries.

A més, s'aprova un destacat nombre de places en especialitats socials. Així, s'aproven 266 per estabilitzar la plantilla actualment interina en aquests col·lectius: Treball Social, Educació Social, Infermeria del Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis, Psicologia i Pedagogia. També es convoquen 27 places d'ajudants destinades a persones amb discapacitat intel·lectual. Per últim, es convoquen 5 places de Bombers que se sumen a les ja esmentades 12 places d'infermeria de Bombers.

Flexibilitat de les proves

A banda, per primera vegada podran postergar la prova física no només les dones que estiguin embarassades en el moment de l'examen, sinó també aquelles que acreditin estar en situació de postpart de fins a les 16 setmanes posteriors al naixement del fill o filla. En aquest cas el tribunal assenyalarà una nova data. Aquesta flexibilització s'aplicarà tant a Guàrdia Urbana com a Bombers.