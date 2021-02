La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hem de ser conscients del moment i no relaxar mesures quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa. "No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar el Nadal perquè ja hem vist el preu que hem pagat", ha dit en una entrevista a l'ACN.

Campins ha assegurat que estem en un context amb més circulació de noves variants i que, si es flexibilitzen les restriccions, la situació pot ser "crítica". Per això, creu que si s'ha de fer per motius econòmics, sigui d'una manera "molt mínima" i en allò que impliqui menys contagis.

Les noves variants ens allunyen de la desescalada El doctor Tomas Pumarola ha incidit en què la variant predominant del coronavirus segueix sent la que ja teníem, però la britànica està ja al 40% "i pujant". El cap del servei de microbiologia de l'Hospital Universitari ha alertat de la incidència de la nova variant de la covid-19 en una entrevista al Cafè d'Idees. El doctor Tomas Pumarola, cap del servei de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, assegura que la variant predominant del coronavirus segueix sent la que ja teníem, però la britànica està al 40% "i pujant".

@Laura_Mesa_ @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/gH0ov2HiAi“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 24, 2021

Temor a una quarta onada Magda Campins ha estés aquesta preocupació al fet de "si es podran mantenir les mesures restrictives durant molt de temps perquè l'economia està molt malmesa". La seva visió és clara: "Si flexibilitzem les mesures per donar una mica de respir a l'economia, tornarem a tenir una quarta onada que pot ser més perillosa que la tercera". Ha argumentat aquesta idea sobre el fet que la pressió assistencial és molt més alta ara i en la que jugarien un paper important les noves variants més transmissibles que les anteriors. "En la situació en què estem ara si això es produís, seria terrible", ha insistit. Tot i que afirma que veu possible aquesta quarta onada, no creu que pugui ser "tan terrible" com al Regne Unit, ja que a Catalunya ja hi ha mesures restrictives. "Però això no impedeix que hi puguin haver més casos i per això és molt important no desescalar", ha repetit.

Argimon defensa una flexibilització del sector del comerç Enfront de la possible flexibilització d'algunes mesures la setmana vinent i amb què Campins ha manifestat el seu desacord, Argimon s'ha mostrat, en canvi, partidari de "donar aire" als sectors més afectats per les restriccions sanitàries, com el comerç i la restauració. El secretari de Salut Pública ha declarat que avui començaria l'anàlisi de la situació i que s'haurà de veure l'estratègia del Govern enfront del dilluns pròxim. "Que cadascú interpreti el que vulgui, no és difícil endevinar a quins sectors s'ha de donar més aire", ha afirmat. La pandèmia del coronavirus s'estanca a Catalunya, però Argimon aposta per "donar aire". Tot i això, Argimon ha defensat que ell personalment és partidari de relaxar-les una mica, però que només dóna una opinió i que no és ell qui decideix.