Avui dilluns 22 de febrer entra en vigor la flexibilització de les mesures anticovid a Catalunya. El Govern ha autoritzat que es reprenguin les activitats extraescolars, les d’esport escolar i les de lleure educatiu que es troben en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària. És a dir, nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. La resta de restriccions es mantenen, almenys, dues setmanes més.

La restauració manté les franges horàries

Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, tant les terrasses com a l'interior, podran seguir obrint de 7:30 h a 10:30 h i de 13 h a 16:30 h. En la resta d'horaris, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client o per a lliurament a domicili.