El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou paquet d'11.000 milions d'euros per a fer front a la crisi del coronavirus. Aniran destinats a les empreses, pimes i autònoms de sectors especialment afectats per la crisi, com el turisme, l'hostaleria, la restauració i el petit comerç. Fonts del Ministeri d'Indústria han confirmat a TVE que "part important" d'aquesta dotació es farà en "ajudes directes".

Sánchez ha fet aquest anunci en el ple en el Congrés per a revisar l'estat d'alarma de sis mesos, que previsiblement continuarà estant vigent fins al pròxim 9 de maig. El president ha explicat que els 11.000 milions de les noves ajudes suposen "una quantitat important de recursos" que permetran als sectors "que creixien i eren competitius" però ara estan "en una situació extremadament complexa".

Aragonès diu que "ja era hora" i ATA que "arriben massa tard" El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat l'anunci del nou paquet d'ajudes advertint que "ja era hora", tot i que ha matisat que espera a conèixer els detalls abans de pronunciar-se.



L'Associació de Treballadors Autònoms, ATA, en canvi s'ha mostrat més taxativa. Diu que "arriben tard" i "són insuficients". Segons el president d'ATA, Lorenzo Amor, amb un milió d'empreses i autònoms amb dificultats per sobreviure, i unes pèrdues mitjanes de 21 mil euros, els 11 mil milions d'ajuts anunciats per Pedro Sánchez, cobririen només la meitat d'aquestes pèrdues, molt lluny dels ajuts directes d'altres països, que arriben al 75 per cent.



En el seu baròmetre mensual, la patronal dels autònoms alerta que el col·lectiu ha perdut més de 70 mil milions d'euros des de l'inici de la pandèmia, i preveu que 300 mil autònoms hauran d'abaixar definitivament la persiana el 2021. Mig milió té en aquests moments el negoci tancat.