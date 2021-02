Ai Tsunoda: "No busco la medalla als Jocs Olímpics"

Ai Tsunoda ha estat la millor judoka espanyola a les categories inferiors i aspira a ser-ho ara que ja és sènior.

No busca medalla als Jocs

Tot i que els Jocs Olímpics de Tòquio estiguin a tocar, l’Ai Tsunoda no es posa la medalla com a objectiu principal. Ella vol seguir entrenant tenint en compte Tòquio i París 2024 per ser la més forta. Si la medalla acaba arribant per a ella serà una conseqüència de la feina ben feta, però no una obsessió.