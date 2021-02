Bajo nuestros pies late su cálido latido. Una raíz salvaje que hemos olvidado durante demasiado tiempo, la tierra que dejamos atrás. La tierra fue de donde surgimos, el suelo antiguo que aún suenan a sudor y a sangre. Un lugar al que volver para entender nuestro presente, para recuperar palabras olvidadas e historia de nuestra vida. Dani Orviz mete las manos en la tierra en este nuevo capítulo de Deslenguados y habla con su gente sobre el paisaje y el lenguaje que lo nombra.

Junto con la escritora y veterinaria de campo María Sánchez va a preparar una almáciga de palabras semilla para que germinen y no desaparezcan. Con el periodista y escritor Sergio del Molino reflexionará sobre la relación campo-ciudad y la maestra y artista Blanca Gotor le hablará en "mingaña", una jerga de esquiladores en peligro de extinción. En su sección Date cuenta Luna Miguel mostrará cómo la tierra y la mujer comparten muchas cosas.

La álmaciga de María Sánchez

El lugar del huerto donde se guardan las semillas para dejarlas germinar y brotar se llama almáciga. Una palabra que sirve a María Sánchez, veterinaria rural y escritora, como titulo para su nuevo libro. Una suerte de enciclopedia de la tierra que recopila las palabras más bellas y olvidadas del mundo rural. “Escuchaba a mi abuela hablar con palabras que no se usan y me pregunté a dónde irán estas expresiones si no las cobijo”, cuenta Sánchez que reivindica en esta entrevista el poner en valor unas palabras que son patrimonio cultural de nuestra historia.