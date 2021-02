Els socis de la patronal Pimec han escollit aquest dimarts el seu nou president. Un càrrec que es disputen dos candidats: el fins ara secretari general de l'entitat, Antoni Cañete, que lidera una llista continuista, i l'empresari Pere Barrios, avalat per l'ANC. Des de les 10 del matí i fins a les 5 de la tarda es podia votar de manera presencial a les cinc seus de la patronal situades a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Manresa.

Eleccions inèdites a Pimec

Es tracta d'uns comicis inèdits per la patronal de la micro, la petita i la mitjana empresa de Catalunya. Per primera vegada en la seva història es presentaven més d'una candidatura. Després de 24 anys al capdavant de Pimec, Josep González, va anunciar el 2 de febrer que deixava la presidència quan encara no havia arribat a la meitat del seu últim mandat. González va assenyalar com a dofí a Cañete, que porta des de 2005 com a número dos de l'entitat.

Els dos candidats a la presidència de Pimec, Antoni Cañete i Pere Barrios, durant la celebració de les eleccions de la patronal ANC

Com ja va succeir a la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va decidir proclamar una candidatura alternativa, EinesPimec, amb Pere Barrios al capdavant, amb una ideologia obertament independentista. Encara que Cañete partia com a favorit per a guanyar, en comptar amb el suport de moltes associacions i gremis que disposen de més d'un vot, la mobilització dels sufragis que ha acabat aconseguint l'ANC ha fet que l'escenari fos molt obert fins a darrera hora.