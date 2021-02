La cinquena nit consecutiva de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel a Barcelona ha acabat amb accions violèntes i destrosses de comerços al centre de Barcelona. Grups d'encaputxats han saquejat desenes de botigues de Passeig de Gràcia, que ha estat l'eix comercial que ha patit més danys.

Joves encaputxats han colpejant els vidres amb barres de ferro, martells, pedres i altres objectes contundents i han aconseguit trencar els aparadors de botigues com Nike, Desigual, Tous, Versace, La Perla, Max & Co, Hermes o Kenzo. Moltes d'elles han estat saquejades.

Altres persones han calat foc just davant de l'entrada de l'edifici de la Borsa de Barcelona, ​​tot i que les flames no han afectat l'interior de l'immoble i han estat apagades poc després pels Bombers.

“Greus disturbis al centre de Barcelona per cinquena nit. Grups de violents saquegen botigues del Passeig de Gràcia i calen foc a l'entrada de la Borsa de Barcelona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/52IZ1t0To8 “

Càrregues puntuals a Gràcia

Un cop dispersats del Passeig de Gràcia, diversos grups s'han desplaçat fins al carrer de Gran de Gràcia i han aixecat nombroses barricades per impedir l'arribada dels furgons policials. Una quarantena de persones han agafat material d'una obra per fer llançaments a la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d'Esquadra. Aquests incidents s'han produït a la zona de la plaça de Lesseps, on els mossos han encapsulat els manifestants i han carregat contra ells. Al metro de Lesseps, un interventor ha rebut un cop d'ampolla, però ha refusat assistència mèdica.