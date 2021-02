El Barça i la necessitat de canviar el xip

El Barça juga diumenge davant el Cadis al Camp Nou. El mateix escenari on dimarts passat va caure 1-4 davant el Paris Saint-Germain. Després de dos dies de descans, ¿haurà canviat el xip? Albert Hernàndez, Judith Salvat i Juli García debaten sobre la situació del club blaugrana.

El Barça travessa un any estrany en l'esportiu i en l'institucional. El 7 de març hi haurà eleccions per elegir el nou president del club blaugrana i els aficionats tenen clar que guanyar un títol aquest any serà molt dificil.

Judith Salvat aposta per la lliga, perque considera que la Champions és ja missió imposible. Juli García creu que l'objectiu, més enllà de la remuntada, és mostrar una millor imatge que la que van donar al Camp Nou. Per l'Albert Hernàndez la clau està en si els jugadors s'han refet emocionalment de la patacada .

El futur de Leo Messi

El PSG no seria l'únic equip interessat en fitxar l'argentí. Segons el diari The Sun, el Manchester City també vol fitxar el davanter blaugrana. L'equip citizen l'ofereix dos anys al conjunt de Pep Guardiola, un altre opcional i després la posibilitat d'anar-se als Estats Units per seguir jugant al New York City. Aixó si, seria una oferta a la baixa. Fins ara es parlava d'una oferta de 690 millions d'euros per 5 temporades, ara estarien disposats a pagar 500 millions per l'incorporació de Leo Messi.