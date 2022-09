Se nos ha ido a los 82 años el polifacético Eduard Punset. Fue economista, político y escritor, pero la mayoría de los españoles siempre lo recordará como divulgador científico por su monumental programa Redes en La 2, del que fue director y presentador desde 1996 hasta 2014.

En los casi 18 años de emisión de Redes en TVE, Punset tuvo el privilegio de formular cara a cara a muchos de los mejores científicos del mundo preguntas acerca del origen del Universo y la vida, la evolución biológica, la mente y la conciencia, la naturaleza humana y animal o el destino del Homo Sapiens, la Tierra y el Cosmos. Sus respuestas se colaron semanalmente en nuestros hogares, alimentando la curiosidad de muchos profanos y despertando vocaciones científicas entre los jóvenes.

Hemos seleccionado 16 entrevistas de Redes que nos permiten hacer un amplio recorrido por los principales campos del saber científico. Estudiosos de la Física, la Cosmología, la Biología, la Química, la Paleontología, la Neurociencia, la Psicología evolutiva y la Etología nos dan pistas acerca de dónde estamos, de dónde venimos, adónde vamos, quiénes somos y cómo somos. En el camino también nos saldrán al paso otras ediciones de un programa de ciencia convertido en un clásico e indisolublemente unido a la memoria de Punset.

Lo cierto es que la mayoría de los físicos teóricos y cosmólogos considera plausible la hipótesis del Multiverso , o sea la existencia de infinitos universos que daría respuesta a la intrigante pregunta que subyace al principio antrópico : ¿Por qué vivimos justo en un mundo que permite que estemos aquí como sus observadores conscientes? Pues, sencillamente, porque habría infinitos universos y nosotros habitamos en alguno de ellos que lo hace posible. “Si existe un número infinito de lugares donde las cosas pueden empezar aleatoriamente”, dice Max Tegmark en su entrevista, “entonces cualquier cosa que pueda suceder, o cualquier cosa que podría haber sucedido pero no lo ha hecho... sucederá en otro lugar . Por ejemplo, hay otro universo donde hablo español mejor que aquí, porque he nacido en España”. Para Tegmark, que concibe el Cosmos como una estructura matemática , sin el Multiverso “todo se volvería muy complicado, muy arbitrario”.

De los fundamentos de la mente y la conciencia sabemos casi tan poco como de la materia y la energía oscuras. Roger Penrose defiende la existencia de un componente no computacional en la mente: nuestro cerebro no funcionaría como un ordenador convencional ( a base de ceros y unos ) sino como uno cuántico (a base de ceros y unos y también de ceros y unos simultáneamente), trabando contacto con una supuesta realidad matemático-platónica (¿que acaso informe el Cosmos?). Esto es lo que explica que solo un jugador de ajedrez, y no un ordenador por potente que sea, pueda visualizar un jaque mate con varias jugadas de antelación. Es lo que estaría detrás de las intuiciones profundas que nos presentan como certezas verdades (como las matemáticas) que una máquina jamás sería capaz de advertir . “Los ordenadores han progresado muchísimo", reconoce Penrose, "pero siguen sin existir pruebas de que lo hayan hecho a la hora de imitar a los seres humanos en actividades conscientes”.

La vida y su evolución

La potente luz de la teoría de la evolución de Darwin sigue alumbrando a la biología moderna dos siglos después. El trabajo de los grandes biólogos actuales se levanta sobre sus sólidos cimientos. Richard Dawkins sostiene que todos los seres vivos -humanos inclusive- son máquinas de supervivencia utilizadas para su perpetuación por los genes (mejor dicho, por la información codificada en los genes). "No hay diseño alguno en la vida y en el Universo", afirma Dawkins: se trata de una mera apariencia, desmentida por errores e imperfecciones que no existirían de haber sido diseñados. La selección natural se encarga de esculpir a los seres vivos simplemente podando aquellas mutaciones -la inmensa mayoría de ellas son perniciosas- que no permiten su supervivencia. Y esto es así desde el origen de la vida hace unos 3.500 millones de años.

Lynn Margulis, viuda del cosmólogo y gran divulgador de la ciencia Carl Sagan, sostiene que la evolución no es solo competencia -conforme a la interpretación darwiniana tradicional- sino también cooperación. Según Margulis, un suceso simbiótico acaecido hace cientos de millones de años marcó la historia de la vida en la Tierra: la fusión de una arquea (microorganismo parecido a una bacteria) y una bacteria de la que surgió el primer organismo celular eucariota (con núcleo, a diferencia de las actuales arqueas y bacterias). Un descendiente de este primer eucariota engulló posteriormente a una bacteria fotosintética en un episodio acuñado por Margulis como endosimbiosis: la bacteria engullida siguió viviendo dentro de la otra, con la que estableció una relación mutuamente beneficiosa (se convirtió en su central energética). Las mitocondrias de nuestras células, que atesoran el único ADN que está fuera de los núcleos (y que heredamos de nuestras madres, al estar dentro del óvulo fecundado), son testimonio de aquel remoto episodio endosimbiótico. "La vida es diversa en el sentido de que los desperdicios de una forma de vida, por ejemplo, la orina -que está llena de nitrógeno-, es comida para otros", comenta Margulis a Punset en la entrevista realizada en 2007, cuatro años antes de su fallecimiento.

Stephen Jay Gould es artífice de la teoría del equilibrio puntuado, conforme a la cual la evolución tiene lugar a saltos: la mayor parte del tiempo no pasa nada significativo y es solo en breves periodos de especiación y extinciones masivas cuando ocurren los grandes cambios que marcan la evolución. Gould recalca que la evolución no está necesariamente dirigida hacia algo más grande o mejor: puede que las bacterias, organismos muy simples con una gran capacidad de adaptación, estén llamadas a sobrevivirnos. Y no solo las bacterias. "Podríamos autoextinguirnos en un holocausto nuclear y no afectaríamos gravemente a la diversidad de los insectos", dice Gould a Punset. Al final de su charla en Redes, rodada cuatro años antes de su muerte (2002), el célebre paleontólogo y divulgador científico nos recuerda: "Los humanos estamos aquí gracias a un afortunado accidente".