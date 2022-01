Si algo hemos aprendido temporada a temporada es que en MasterChef puede ocurrir cualquier cosa. En pleno momento vital para la política española, el cosmos se ha alineado y parece haber dejado algún que otro divertido guiño, que relaciona el talent con esta temática, en la última entrega del programa. Esto nos ha llevado a titular el repaso de los mejores momentos de esta forma. Pero, no os asustéis, el Pedro Sánchez que todos estáis pensando no se dividió ayer como un Gremlin para posar junto a los míticos jueces. El invitado al programa fue más bien un cocinero de alto lujo con mucha estrella que retó, y ayudó a los aspirantes, para aportar su granito de arena a la gran aventura de convertirles en futuros profesionales de los fogones.

Y bueno, cuando hablamos de que un diputado se ha colado en el programa no podía ser otro que nuestro querido Valentín. El aspirante logró liderar con éxito su capitanía haciendo que el equipo azul alcanzara la victoria. Para celebrarlo, se colocó una corbata prestada de Josecho, desempolvó sus zapatos y se vistió elegantísimo de traje de chaqueta para subir al balcón. Claro, teniendo ya unos alcaldes en la historia del formato, había que buscarle un nuevo calificativo al aspirante a chef. Los jueces le miraron de arriba abajo y su aclamada pasión por la política terminó llevándoles a nombrarle el diputado de MasterChef.

Como habrás visto hasta ahora, la última entrega del programa no ha tenido desperdicio. Y más cuando en plena noche de debate, Carlos decidió sacar todo lo que llevaba dentro y posicionarse como el gran estratega de la campaña. No solo discutió con Valentín sobre la importancia de ser auténticos y no ocultar nada a los espectadores. También se arriesgó a hacer trampas, confesadas por el aspirante en uno de sus totales, en la prueba de eliminación y engañar a Laly. Esto hizo que la argentina fuera directa al último reto y de ahí a la eliminación. Seguro que cuando vuelva a casa, y siendo las fechas que son, no dudará en hacer una gran celebració de bienvenida, cocinar un buen asado e invitar por supuesto a su gran amigo José Bono para ponerse al día.

Aquí van los cinco mejores momentos de la noche:

1. MasterChef alcanza su mayor número de comensales en Úbeda

El cuarto programa de MasterChef 7 pasará a la historia por haber conseguido sentar a más de 200 personas a la mesa para degustar los platos de los aspirantes. Este bonito homenaje al aceite de oliva también tuvo su causa benéfica.

03.57 min MasterChef alcanza su record de comensales en Úbeda

2. El desastroso pichón de Josecho Entre risas y vergüenza Josecho presentó el resultado de su pichón a los jueces. Su plato fue un auténtico desastre que hasta recomendó que no probaran. Menos mal que nadie le quita la sonrisa a este caballero de la boca. 02.03 min El desastroso pichón de Josecho

3. Carlos traiciona a Laly en la prueba de eliminación Carlos ha confesado que él ha venido a MasterChef para llegar lo más lejos posible. Tiene una enorme estrategia pensada y piensa desarrollarla le cueste lo que le cueste. Por esta razón, no dudó en engañar a Laly para que abriera el horno y no superara la prueba de eliminación. 01.48 min La trampa de Carlos a Laly en la prueba de eliminación

4. Valentín se viste de diputado y Teresa revoluciona a Aitana La última prueba de la noche comenzó con gran tensión. Por un lado, Valentín llegó muy contento con su traje para ver desde el balcón el reto. Por el otro, Teresa hizo que Aitana sacara las garras para defender que ella no tiene nada con Aleix. 02.11 min Valentín se viste de diputado y Teresa revoluciona a Aitana