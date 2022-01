Documentos TV

TURISTAS, ¡GO HOME! Productora: ZDF (Alemania) Duración: 50’

Impulsado por una agresiva guerra de precios, vuelos asequibles y alojamientos baratos, asimilados a la economía colaborativa, el turismo masivo está cambiando la identidad de las ciudades y cediendo espacio público en favor de los visitantes

Turistas en el centro de Barcelona Vicens Forner

Barcelona, Venecia y Dubrovnik, tres ciudades invadidas por el turismo de masas

Los vecinos se sienten expulsados de sus propias ciudades por un sistema de explotación del turismo, que genera riquezas para unos pocos y socializa las pérdidas

Venecia siempre fue un destino ideal para viajar, pero el advenimiento del turismo de masas ha transformado la ciudad. Más de cien mil habitantes han abandonado sus casas y sus canales, empujados por los treinta millones de visitantes, que cada año les invaden.

En el centro histórico de Dubrovnik, en la actualidad solo vive un millar de personas. A principios de los dos mil eran cinco veces más.

Turistas en Dubrovnik Antje Christ

Pintadas en el suelo de Barcelona: "Vuestro turismo mata a mi barrio" copyright Vicens Forner

Barcelona la visitan diez millones de turistas en un solo año. Sus barrios del casco antiguo han dejado de ser los de siempre y la identidad de la ciudad está cambiando inevitablemente. Venecia, Dubrovnik y Barcelona, tres ciudades europeas con un mismo problema: millones de turistas invaden su espacio todos los días del año. Los vecinos sufren las masas de turistas y se sienten expulsados, privados de su propia ciudad. “Lo que está claro es que como ciudad no podemos permitirnos ni aceptar, perder a los vecinos a causa del turismo de masas”, afirma Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona en “Turistas, ¡go home!”.

Un crucero entra en puerto de Venecia copyright Antje Christ

Impulsado por una agresiva guerra de precios, vuelos baratos, alojamientos asequibles, -asimilados a la economía colaborativa- y los cruceros desembarcando a miles de personas durante unas horas en estas ciudades, el turismo de masas está creciendo como no lo había hecho nunca antes. “Ya no nos sentimos tan unidos a nuestra ciudad, sentimos que no nos pertenece”, asegura la antropóloga croata, Ana Zuvela.

Las ramblas de Barcelona suelen estar repletas de turistas copyright Antje Christ

El turismo masivo genera en Europa 400.000 millones de euros al año. Es un mercado voraz, ideal para los negocios turbios. Ada Colau refiere que Barcelona, en los últimos años está en manos de algunos poderes financieros y fondos de inversión internacionales, cuyo objetivo es la generación de riqueza, sin preocupación alguna por los efectos de su especulación.

Invasión, gentrificación y despoblación. ¿Corren peligro Venecia, Barcelona y Dubrovnik de convertirse en museos al aire libre sin personalidad alguna?

Un autobús turístico delante de la SAgrada Familia, en Barcelona copyright Antje Christ