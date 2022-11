40 anys de l'atemptat a Scala Barcelona

​Espectacles en directe, la majoria de revista, i un sopar servit a l'hora van fer de la sala Scala Barcelona un referent de la nit a la ciutat durant dues dècades.

El 15 de gener del 1978 el sindicat anarquista CNT va convocar una manifestació, que va ser permesa, per l'avinguda del Paral·lel de Barcelona. Acabada la marxa, i segons va dir la policia i la premsa, els anarquistes van anar fins el passeig de Sant Joan, on hi havia la Scala, i hi van llançar explosius. L'incendi va ser tan gran que destruir totalment l'edifici.

Però no és pas aquesta la versió dels historiadors i estudiosos del Cas Scala.

A l'atemptat hi van morir quatre treballadors, tots afiliats a la CNT. De seguida la policia va dir que havia detingut els culpables, anarquistes de CNT. L'impacte d'aquesta declaració va afectar socialment l'organització sindical.

Als judicis posteriors, la defensa va citar el llavors ministre de Governació, Rodolfo Martín Villa, però ell no hi va comparèixer. Al final, van condemnar a tres anarquistes a disset anys de presó. Al segon judici ja es va citar un confident de la policia que s'havia infiltrat a la CNT. Encara van faltar mesos perque la policia el detingués. El van condemnar a set anys.

El fet que el foc no comencés només a la façana, la ràpida criminalització del sindicat anarquista i les diferències entre jutges i fiscals durant les vistes continuen mantenint la hipòtesi que la CNT no hi va tenir res a veure i que es va tractar d'un acte per a frenar l'ascens de la militància anarquista a Barcelona.