La 1 de RTVE estrena este verano Doctor Romero, el programa que fomentará hábitos saludables para acabar con el sobrepeso de las parejas participantes en cada programa. Nicolás Romero, licenciado en medicina y ciencias de la información, Paula Butragueño, preparadora física, e Isabel Oñoro, licenciada en psicología, serán las personas que tomarán parte en la historia de cada programa. Así que si quieres ponerte en forma durante este verano, ten en cuenta estos consejos que nos llegan desde el equipo de Doctor Romero. ¡Toma nota!

En algunas ocasiones, la sensación de hambre no es tal. Puede ser aburrimiento o incluso estrés. En cualquiera de estos casos, no te precipites: date tiempo, cálmate y observa como esa sensación termina por desaparecer.

Esta pregunta es fundamental para saber si vas a ser capaz de gastar lo que vas a comer. No sirve de nada sentirse saciado al final del día si se produce como consecuencia de no haber sabido gestionar tus comidas a lo largo de la jornada.

10- Comer es bueno, pero hay que comer bien

No hay alimentos buenos y malos, solo hay que saber cuáles son mejores para nuestra salud. Los tres elementos que hay que tener presentes a la hora de realizar la compra o comer comida precocinada son tres: la sal, la grasa y el azúcar. La sal disimula el sabor y tapa procesos industriales, los azúcares rápidos no se utilizan, sino que se guardan en nuestro cuerpo para acabar convirtiéndose en calorías, y las grasas saludables, como el aceite de oliva, hay que ingerirlas en una cantidad mucho menor a la que nos imaginamos. Nicolás Romero explica: "La vaca no come grasa, come hierba. Sin embargo, los chuletones tienen una cantidad de grasa muy grande. Esto ocurre porque se transforma. Exactamente igual ocurre en nosotros".