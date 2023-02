En Acacias 38 siempre hemos visto mucho amor y mucho deshamor. Las parejas de la serie nos han dejado momentos emocionantes pero también muy tristes con sus historias de amor.

Cada pareja ha pasado por sus dificultades, aunque casi siempre ha terminado imponiéndose el amor entre ellos. Teresa y sus dudas con Mauro, el amor imposible de Simón y Elvira, Celia afrontando las infidelidades de Felipe, Rosina y Liberto lucharon contra todo el barrio por su amor, e incluso Leonor y Pablo también lo tuvieron difícil hasta que pudieron estar juntos.

Pero estas no son las únicas parejas de la serie. Otras como Casilda y Martín, Don Ramón con Trini e incluso María Luisa y Víctor también han tenido sus vaivenes, y es que en la calle Acacias el amor no es tan fácil como parece, y si no, que se lo digan a nuestras ocho parejas.

¿Cuál es tu favorita? ¡Vota por la mejor historia de amor de Acacias 38!