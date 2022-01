Mucho han cambiado las cosas en las más de tres décadas transcurridas desde que se inició la epidemia de sida en el mundo, cuando el diagnóstico era una sentencia de muerte. ‘Tenían un 80 por 100 de probabilidades de morir al año’ recuerda Rafael Rubio, de la unidad VIH del Hospital 12 de Octubre, de Madrid.

Ahora, los nuevos tratamientos permiten una esperanza de vida muy similar a la del resto de la población, aunque es peligroso bajar la guardia ‘Se frivoliza un poco acerca de que el sida ya no es un problema y de que no pasa nada si uno se infecta. Hay que extremar la prevención para evitar la transmisión por un virus posiblemente resistente. Es importante recordar que el sida mata y que es una enfermedad muy grave’, explica Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa. Hospital Can Ruti, de Badalona

En ‘Las edades del sida’ se hace un recorrido por la epidemia, que ya ha costado la vida a cuarenta millones de personas en todo el mundo, a través de tres protagonistas, de tres generaciones distintas y que, dependiendo de su fecha de infección, se han enfrentado a la enfermedad de diferente manera. ’Yo recuerdo que ninguno pensábamos pasar de los cuarenta, teníamos veintitantos años y era totalmente impensable llegar a esa edad’, recuerda Jancho, un superviviente de los años ochenta, que ya ha cumplido los 56.

Jancho y Rosa

Cristina, de 42 años, fue diagnosticada con 22, en los noventa, cuando ya había tratamientos, aunque con una toxicidad muy alta. ‘Estaba todo el día en la cama y pegada al cuarto de baño. Y lloraba y lloraba. Me costó cinco años asimilar la situación’, dice. En ambos casos, el de Jancho y el de Cristina, la llegada de los tratamientos más efectivos y menos tóxicos les cambió la vida y les permite llevar ahora una actividad normal.

Cristina y José

El perfil del nuevo diagnosticado es el de un hombre homo o bisexual (hombre que tiene sexo con otros hombres), menor de 30 años, que se ha infectado por mantener relaciones sexuales desprotegidas.

Dani, de 27 años, se infectó en 2014 y desde el primer momento ha tenido acceso a los últimos fármacos que le mantienen el virus a raya. ‘En mi generación, sí, se conoce la existencia del vih, pero cuando sales de fiesta, pues no lo piensas’, explica. El uso de drogas de diseño, las aplicaciones para los móviles que facilitan encuentros sexuales rápidos y la desaparición de percepción de riesgo son una fuente para nuevas infecciones ‘Hay ciertas prácticas que son de alto riesgo para la transmisión del vih y de otras ets. No estamos informando de lo que está pasando y el uso del preservativo en el colectivo gay tiende a ser cada vez menor’, explica Iván Zaro, trabajador social

Dani con su madre

Los especialistas coinciden en reclamar más educación sobre enfermedades de transmisión sexual, entre las que se encuentra el vih, desde las edades más tempranas, en la escuela. Y también más programas preventivos específicos. ‘Para la comunidad donde se están produciendo 9 de cada 10 nuevas infecciones, porque esto hay que cambiarlo’, reflexiona Jorge del Romero, director del Centro Sanitario Sandoval, de la Comunidad de Madrid.