A pocas horas de coger el vuelo que le ha trasladado a la ciudad alemana de Düsseldorf, sede del Festival de Eurovisión 2011, Lucía Pérez nos ha presentado a parte del equipo que le acompaña en su experiencia eurovisiva, como su productor, Chema Purón, sus bailarines y varios miembros del equipo de TVE.

Y es que Lucía Pérez no estará sola sobre el escenario del Dusseldorf Arena el próximo 14 de mayo. Junto a ella estarán los coristas y bailarines Cristina Domínguez, Sandra Borrego, Amaury Reinoso y los bailarines Juan Francisco Solsona ‘Nito’ y Ginés Cano. Después de trabajar juntos en los últimos meses, el equipo está muy unido y trasladan fácilmente al público la alegría y actitud positiva que exige una canción como "Que me quiten lo bailao".