La cantante madrileña María López se dio a conocer al gran público a partir de su participación en un programa de televisión. Pero, mucho antes de su paso por la pequeña pantalla, María ya había empezado su carrera musical como corista de algunos de los cantantes más destacados del panorama musical español, como Rocío Jurado, Bertín Osbone o Ángela Carrasco.

Además, María ha formado parte del elenco de musicales como 'We will rock you' o 'El diario de Ana Frank'. Ahora, su principal objetivo, es representar a España en Eurovisión 2011.