Comienzan los ensayos de la 2ª Semifinal de Eurovisión

El ritmo en el Telenor Arena es frenético, ya que los ensayos de Eurovisión 2010 continúan sin descanso. Los países participantes en la segunda semifinal, que se celebra el jueves 27 de mayo, han pisado ya el escenario.

El grupo lituano InCulto ha sido el primero en ensayar. Según cuenta la web eurovision.tv su actuación "no ha decepcionado". En un primer momento sólo cinco artistas canta sobre el escenario. Lo han hecho sencillamente vestidos con camisa blanca, pantalones a cuadros y corbata negra.

Después del primer coro un sexto miembro ha atravesado corriendo y repartiendo instrumentos inflables. Su actuación está basada en la voz, fundamentalmente, ya que los InCulto realizan una sencilla coreografía. En el fondo parpadeaban luces de varios colores.

La siguiente en subir al escenario ha sido la armenia Eva Rivas. Su actuación, Apricot Stone, está marcada por el albaricoque, uno de los símbolos nacionales de Armenia. En el escenario, detrás de Eva se ha colocado un hueso de albaricoque y una cascada artificial. Durante la actuación un bailarín -también cuenta con tres personas en los coros- se acerca a la cascada con un jarrón y a continuación aparece un albaricoquero que va creciendo.

El representante de Israel, Harel Skaat, que canta una emotiva balada, Milim, lleva una puesta en escena sencilla, con un pianista y dos coristas. Destacan las luces del fondo, que imitan a un cielo estrellado. El apuesto representante israelí ha ensayado con una sencillo pero elegante traje. Es una actuación centrada principalmente en la voz de Harel.

Chanée N'evergreen, los representantes de >Dinamarca llevan, para su puesta en escena, una pantalla en el centro del escenario. Al principio de la canción cada uno está a un lado de la pantalla hasta que el humo llena el escenario y la pantalla desaparece para unir a la pareja. Al final del tema "In a Moment Like this" los artistas caminan por la pasarela y unen sus manos.



Después ha sido el turno de Michael von der Heide, el representante de Suiza. Acompañado de tres coristas femeninas y uno masculino, han actuado con unos trajes especiales preparados para el Festival de Eurovisión. Para el último ensayo han probado fuegos artificiales.



Por su parte, la representante de Suecia, Anna Bergendahl, ha preparado una puesta en escena íntima y sencilla. Ha ensayado con un vestido blanco y negro y unos pantalones negros, y, cómo no, su guitarra. En la realización han usado con frecuencia primeros planos de la artista.

Una de las grandes favoritas de Eurovisión 2010, Safura, ha probado la coreografía creada por JaQuel Knight, el coreógrafo de Beyoncé, con un vestido negro con volantes y un guante de encaje en su mano izquierda. La representante de Azerbaiyán actúa acompañada por cuatro coristas femeninas y con dos plataformas escalonadas que tienen una imagen de gotas de agua proyectadas sobre ellas. Completa la actuación un bailarín semidesnudo. Safura se mueve por las plataformas y el escenario, cae de rodillas al final de la pasarela y al final de "Drip Drop" vuelve al escenario.

Con Alyosha, la artista que representa a Ucrania han finalizado los ensayos de la tercera jornada. La cantante protagoniza una puesta en escena sobria, sin apoyos, coristas ni efectos especiales -muy diferente de años anteriores-. La actuación, basada en su potente voz, está acompañada de colores oscuros, luces rojas y blancas y viento. La sorpresa de "Sweet People" se mostrará en el segundo ensayo.