Sin descanso. Daniel Diges continúa inmerso en los preparativos del Festival de Eurovisión 2010, que se celebrará el próximo 29 de mayo en Oslo. Estos días se ha puesto ya en manos de la coreógrafa Maite Marcos para preparar la puesta en escena de la canción "Algo pequeñito", con la que intentará ganarse el voto de los telespectadores y el público en la final. Una coreografía en la que, como él mismo ha señalado en su blog, "me cansaré de cantar, no de bailar" y en la que estará acompañado sobre el escenario por David Velardo (coros) y los nuevos bailarines Lidia Gómez, Gwenaelle Poline, Alejandro Arce y Yuriy Omelchenko.

No estará solo en Oslo Aunque el cantante y actor madrileño será el gran protagonista español en Oslo, no estará solo. Daniel Diges estará muy bien acompañado en el escenario, en una puesta en escena ideada por Marcos que ya está ensayando en los estudios Buñuel de TVE de Madrid junto a David Velardo y los cuatro bailarines, que dan vida en el escenario al arlequín (Alejandro), la muñeca de trapo (Lidia), la bailarina (Gwen) y el soldadito de plomo (Yuri).

Velardo, compañero de musicales Tras compartir tablas con Daniel en el musical "We will rock you", David Velardo se embarca hacia Oslo con el candidato español en esta nueva aventura. Con una sólida experiencia profesional a pesar de su juventud y formado en todas las áreas vocales, este madrileño de origen extremeño ha interpretado papeles tanto en cine como en televisión, doblaje y ha realizado jingles publicitarios. Tras trabajar en el campo de las orquestas y la lírica, recaló en los más destacados musicales de nuestro país en papeles protagonistas.

Yuriy, bailarí de ballet Yuriy Olmechenko (Kiev, Ucrania). Bailarín profesional formado en las escuelas rusas de ballet, comenzó a bailar desde muy pronto y posee estudios de ballet clásico, arte dramático, folclores y acrobacias. Tras ingresar con 16 años en el Ballet Nacional de Ucrania, llegó a España con 21 y, desde entonces, no ha parado de actuar en numerosos programas de televisión series e incluso un largometraje. En la actualidad, es el bailarín de la cantante "Innocence" y tiene, además, su propia escuela de baile.

Lidia, una experimentada gimnasta La española del cuarteto de bailarines que viajarán a Noruega en mayo se llama Lidia Gómez. Esta joven -experta en capoeira, disciplina que comenzó a practicar a los 11 años- ha practicado también gimnasia artística y acrobática. Su pasión por la acrobacia y las artes circenses la introdujo en el mundo del circo en el que ha trabajado como acróbata. En 2009 colaboró con la compañía Yllana en el espectáculo "Hip-hop Circus".

Alejandro, bailarín y gimnasta Alejandro Arce (Buenos Aires, Argentina) comenzó entrenando ballet clásico y gimnasia deportiva con solo once años con los principales nombres argentinos en estas disciplinas. En 2004, protagonizó el musical "Siete novias para siete hermanos" y, más tarde, formó parte del elenco de acróbatas del espectáculo "Kerala". Un año después, fue bailarín y acróbata en el musical "Antígona tiene un plan". Además, ha participado en programas de televisión y en los musicales más conocidos de nuestro país como "Hoy no me puedo levantar", "La bella y la bestia" o "En tu fiesta me colé".

Gwen, una gran bailarina La más joven del grupo se llama Gwenaelle Poline (Viena, Austria). Esta bailarina profesional, formada en la Escuela Superior Nacional de Marsella (Francia) y titulada en Historia de la Danza, ha trabajado en España en la Compañía de María Giménez, en espectáculos como ¿Don Quixote¿, ¿Giselle¿, ¿Nutcracker¿ o "The Sylphides", y en el Ballet de Carmen Roche en montajes como "Cinderella", "Tierra de secano" o "The Sleeping Beauty is dreaming", con la que estuvo de gira el pasado verano por Latinoamérica.