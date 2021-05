Nuestros amigos europeos ya pueden captar mejor el mensaje de la canción de "Algo pequeñito", y es que hemos subtitulado en inglés y en francés el tema de Dani Diges que representará a España en Eurovisión 2010.

No lo dudéis, si conocéis a seguidores del eurofestival fuera de España, enviadles estas versiones subtituladas para que ellos también puedan compartir la magia de "Algo pequeñito".También podéis embeberlas en vuestro blog o página web. Simplemente tenéis que pulsar en "Compartir", pulsar "Embeber" y copiar el código en vuestra página.

También podéis invitarles a ser un pequeñito más en Facebook... ¡Queremos que Dani vaya bien acompañado a Eurovisión!

SOMETHING TINY

Something tiny

Something really little

A white rose, a caress

A sweet kiss and an apology

Something tiny

Something really little

A tender gesture, a look

An embrace, a flower.

Something tiny

Something really little

A simple "I love you" with sweetness,

with affection andwith passion.

That's all I ask you, my love

My life is falling apart, you're breaking my heart

Try to change soon

Time is really running out now.

Something tiny, oh oh oh ooooh [Chorus]

Something really little, oh oh oh ooooh

Simple things that you're not giving me now

I'm asking you for like crazy, if you don't want it to end

Something tiny, oh oh oh ooooh

Something really little, oh oh oh ooooh

The choice is in your hands

Today you decide whether to love me

Or to break my heart

Something tiny

something really pretty

Your wind-blown hair entwined in the warmth of my hands

You managed to understand

That it's the small things that keep this fire alive

Now, try to change,

The rest will sort itself out

Something tiny, oh oh oh ooooh [Chorus]

Something really little, oh oh oh ooooh

The simple things that now you are giving me

I love you like crazy and will always love you

Something tiny, oh oh oh ooooh

Something really little, oh oh oh ooooh

The choice is in your hands

You decided to love me and not to break my heart,

Not to break my heart

Something tiny, oh oh oh ooooh

Something really little, oh oh oh ooooh

Simple things that you're not giving me now

I'm asking you for like crazy, if you don't want it to end

Something tiny, oh oh oh ooooh

Something really little, oh oh oh ooooh

The choice is in your hands

Today you decide whether to love me

Or to break my heart!

QUELQUE CHOSE DE PETIT

Quelque chose de petit, quelque chose de très petit,

une rose blanche, une caresse,

un doux baiser et un pardon.

Quelque chose de petit,

un geste tendre, un regard,

un calin, une fleur.

Quelque chose de petit, quelque chose de très petit,

un simple "je t'aime" dit avec douceur

avec amour et avec passion.

C'est tout ce que je te démande, mon amour,

Ma vie s'effonde, tu me brises le cœur.

Essaie de changer tout de suite,

maintenant le temps s'arrête pour de vrai.

Quelque chose de petit, oh oh oh ooooh, [Refrain]

quelque chose de très petit, oh oh oh oooh,

des choses simples que tu ne me donnes pas maintenant,

que je te démande avec folie si tu ne veux pas mettre fin à notre histoire.

Quelque chose de petit, oh oh oh ooooh,

quelque chose de très petit, oh oh oh oooh,

Tu as la chance entre tes mains,

tu décides aujourd'hui de m'aimer

ou de me briser le coeur.



Quelque chose de petit, quelque chose de très petit,

tes cheveux au vent qui se mêlent entre mes mains au chaud.

Tu as su comprendre

que ce sont les petites choses qui font que ça brûle.

Maintenant essaie de changer,

le reste va s'arranger.

Quelque chose de petit, oh oh oh ooooh, [Refrain]

quelque chose de très petit, oh oh oh oooh,

des choses simples que tu me donnes maintenant.

Que je t'aime avec folie et que je t'aimerai toujours.

Quelque chose de petit, oh oh oh ooooh,

quelque chose de très petit, oh oh oh oooh,

Tu as la chance entre tes mains,

tu as décidé de m'aimer

et de ne pas me briser le coeur.

Quelque chose de petit, oh oh oh ooooh,

quelque chose de très petit, oh oh oh oooh,

des choses simples que tu ne me donnes pas maintenant,

que je te démande avec folie si tu ne veux pas mettre fin à notre histoire.

Quelque chose de petit, oh oh oh ooooh,

quelque chose de très petit, oh oh oh oooh,

Tu as la chance entre tes mains,

tu décides aujourd'hui de m'aimer

ou de me casser le coeur.