Margarita es sobrina de Manolita y Marcelino. La joven vive en el pueblo, pero cuando su madre fallece, Manolita y Marcelino deciden que se mude a vivir con ellos a Madrid y les eche una mano en El Asturiano. Tiene un carácter extrovertido y afable aunque también es muy cabezota.

Margarita es una persona con discapacidad psíquica que quiere ser dueña de su propia vida y no depender de los demás. Muchas veces se enfada y no acepta los consejos y recomendaciones de su familia, pues piensa que lo que realmente quieren es controlarla.

Ella es muy ingenua y no ve ninguna maldad en la gente. Cuando conoce a Hilario y Maribel lejos de sospechar de ellos, entablará una amistad que tendrá unas dramáticas consecuencias para la joven.



Rebeca Valls es la joven que da vida a la entrañable Margarita en "Amar en tiempos revueltos". Aunque Rebeca se ha hecho popular gracias a su personaje, ha intervenido tambien en las series "Autoindefinits", "Hospital Central" y "Aquí no hay quien viva".