La serie documental de RTVE 'Los archivos secretos del NO-DO' ha sido galardonada con el Premio Sàpiens a la Mejor Iniciativa de Divulgación Histórica Internacional. La entrega de los premios ha tenido lugar durante la quinta edición de La Nit de la Història, celebrada anoche en el Pequeño Palacio del Palau de la Música Catalana.

La serie documental, producida por RTVE en colaboración con Minoría Absoluta, revela imágenes nunca vistas del NO-DO, recogidas en más de 6.000 latas con películas que se guardaban en los almacenes de la Filmoteca Española. El jurado de los premios ha destacado la tarea "ingente y rigurosa" de recuperación de imágenes inéditas del noticiero franquista.

Alfredo Menéndez, productor ejecutivo del Área de Cine y Ficción de RTVE, ha agradecido el premio y lo ha dedicado a todo el equipo que hace posible el programa. "Es un reconocimiento al trabajo de todos los archiveros, de toda la gente que trabaja en archivo, que es el ADN de RTVE. Tanto en la televisión como en la radio, sin nuestro archivo no seríamos nada, es nuestra memoria. Tenemos que estar orgullosos del archivo que tenemos".

El resto de galardonados son los historiadores Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya, que han recibido el Premio de Honor de la Historia; la investigación 'Memòries de combat', de David Cao; la iniciativa de divulgación 'La història que no sabies', de Natàlia Moreno; la obra teatral 'Dones del 36', de David Pintó y Joan Valentí; y la serie 'Els herois de Vandellòs I', de 3Cat y Manel Riu.

Organizada por la revista Sàpiens y Abacus, La Nit de la Història, se ha consolidado como un punto de encuentro entre investigadores, creadores y amantes del pasado. Los Premis Sàpiens reconocen las aportaciones más relevantes en el ámbito de la historiografía de nuestro país, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la divulgación.