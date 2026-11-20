RTVE ha sido galardonada por partida doble en la I edición de losPremios de Periodismo Soledad Gallego-Díaz, otorgados por el Instituto de las Mujeres. Carolina Pecharromán, Paola Guerra y Fernanda Borloz han sido premiadas en la categoría Periodismo audiovisual por el trabajo ‘Las señoras del Lyceum Club’ de ‘Objetivo Igualdad’; y Libertad Martínez y Samuel Alarcón han sido premiados en Periodismo radiofónico por el documental ‘Prisioneras del Patronato de Protección a la Mujer’ de ‘Documentos RNE’.

Sobre el trabajo premiado del espacio ‘Objetivo Igualdad’, el jurado ha valorado especialmente “su contribución a recuperar la memoria y el legado de las mujeres que formaron parte del Lyceum Club Femenino, poniendo en valor su papel en la historia cultural, intelectual y feminista de España. El trabajo contribuye a visibilizar a las mujeres que, desde los espacios de encuentro, creación y pensamiento, impulsaron importantes transformaciones sociales y culturales y abrieron camino a las generaciones posteriores”.

Sobre el documental galardonado de ‘Documentos RNE’, el jurado ha destacado “la calidad, el rigor y la exhaustividad de este trabajo, así como su relevancia para recuperar y divulgar la historia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución vinculada a la represión y el control de las mujeres durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia. El documental contribuye a visibilizar una realidad histórica durante décadas silenciada y a avanzar en el conocimiento y reconocimiento de las experiencias de las supervivientes de esta institución”.

Premios de Periodismo Soledad Gallego-Díaz

Los Premios de Periodismo Feminista Soledad Gallego-Díaz, impulsados por el Instituto de las Mujeres, celebran su primera edición para reconocer y poner en valor el papel del periodismo en la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra la desigualdad de género y la construcción de una sociedad más igualitaria, distinguiendo trabajos que, desde el rigor informativo y la perspectiva feminista, contribuyen a visibilizar realidades históricamente silenciadas, cuestionar estereotipos y ampliar el debate público.

Los premios llevan el nombre de Soledad Gallego-Díaz, referente del periodismo español, como reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por el rigor y el compromiso con la igualdad. Asimismo, la mención especial Lilí Álvarez distingue el periodismo que contribuye a visibilizar a las mujeres en el ámbito deportivo y a promover la igualdad en el deporte.

En esta primera edición también ha sido premiada en Periodismo escrito Isabel Valdés y ha recibido una mención especial Lilí Álvarez la periodista Natalia Freire.

El jurado ha hecho además un reconocimiento especial a Macarena Baena y Laura de Grado en Periodismo escrito; a Francina Verdes y Anna Soldevila en Periodismo audiovisual; y a Belén Remacha e Ignacio Ortiz en Periodismo radiofónico.