Amigos y rivales a partes iguales. Florentino Fernández y Santiago Segura se han convertido en los ganadores, ex aequo, de ‘MasterChef Celebrity Legends’. Los dos “amiguetes” firmaron un trabajo impecable, con dos menús “espectaculares” que casi les cuesta la amistad y con los que lograron emocionar y hacer reír tanto al jurado como a los dos chefs invitados, Toño Pérez y Mitsuharu 'Micha' Tsumura. La gran final fue seguida por más de 2,4 millones de espectadores únicos, lo más contactado en su franja de emisión, y logró su segundo mejor dato de temporada con un 13,3 % y una media de 691.000 seguidores.

Florentino Fernández y Santiago Segura, en la sesión de fotos celebrada tras la final, este martes en Madrid

Santiago Segura ha sido uno de los aspirantes más competitivos, el mejor en cuatro ocasiones, y ha liderado con éxito tres capitanías y media. Por su parte, Flo ya sabía lo que era quedarse con la miel en los labios como duelista de ‘MasterChef Celebrity 5’. Durante toda la edición ha jugado al despiste, haciendo creer que solo venía a divertirse, aunque en realidad quería tomarse la revancha y no dejar escapar el trofeo. Sin duda, esta final supone uno de los momentos más especiales de sus vidas, que compartieron con todos sus compañeros y sus familiares: María Amaro, Calma y Sirena, mujer e hijas de Santiago; y Floren y Juan, padre e hijo de Flo.

Florentino Fernández y Santiago Segura, en la final

Además de compartir el título de ganador de ‘MasterChef Celebrity Legends’, Flo y Santiago recibieron el trofeo del programa y destinaron los 75.000 euros del premio solidario a las fundaciones Aladina y Pequeño Deseo. Asimismo, continuarán con su formación gastronómica con el curso de cocina de un fin de semana en la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián, donde podrán acudir acompañados de una persona.

‘El descubrimiento’ de Santiago

Santiago Segura ofreció un menú muy técnico, ‘El descubrimiento’, inspirado en aquellas “cosas que te cambian la vida o su forma de verla”. Como entrante, presentó una corvina con sopa de maíz, leche de tigre y shots de curry verde. Un auténtico “viaje gastronómico” que destacó por su “combinación de sabores espectacular”. Incluso Pepe Rodríguez, que nunca estuvo en Perú, aseguró haber reconocido los matices de este buen ceviche que “no puedes parar de comer”. Para Toño Pérez, se trataba de un plato “redondo” que “funciona muy bien”, especialmente gracias al punto cremoso que aporta al ceviche. La receta también conquistó a Micha Tsumura, quien cuenta con una elaboración similar.

Los Ganadores MasterChef Celebrity Legends, con su premio, este martes en Madird

El plato principal era una pieza de foie gras a la plancha con anguila y compota de manzana caramelizada acompañada de escabeche de amontillado y un crujiente de quinoa. Lo bautizó ‘El día que descubrí la alta cocina’, en honor a su madre. Con una propuesta impecablemente ejecutada, sin resultar pretenciosa, recreó el primer plato que probó de Martín Berasategui, una experiencia que le “explotó la cabeza”. Micha lo definió como “delicioso” y “técnicamente muy bien elaborado”, aunque fue más allá: “la misión de un cocinero es hacer feliz a las personas y esto me ha hecho feliz”. Pepe se mostró fascinado con su capacidad de ponerse “en la piel de un cocinero” y ver el trabajo de uno de los grandes de nuestra gastronomía desde una mirada diferente.

Para cerrar, ‘Luna de palomita’, una cúpula de helado de palomitas de maíz con espuma de caramelo, picante, licor y palomitas nitro caramelizadas. Un postre goloso, pero con un toque picante, dedicado al cine. “Mi pasión por el cine también me salvó la vida”, reconoció Santiago al presentar su plato. Para Marta Sanahuja, es un postre que “juega muy bien con las texturas y los sabores”, un plato digno de alguien “adicto a los postres como tú”, en el que además ha quedado reflejada toda su personalidad. Entre risas, Santiago y Pepe comentaron que se incorporaría este dulce al recetario de El Bohío.

Florentino Fernández y Santiago Segura, con su premio

La sencillez de Flo

Con su emotivo ‘Menú Sencillo’, Flo rindió un homenaje a su familia. Esa sencillez que le inculcaron sus padres, explicó, es la que les ha dado la felicidad. Además, vinculó cada uno de sus platos a las palabras y valores que más le evocan. Como entrante presentó ‘La valiosa batidora de mi madre’, una esencia de gazpacho con mahonesa de tomate, tomate a la plancha, berberechos y granizado de pepino, menta y lima. Una mirada a su infancia y aquellos almuerzos en los que su madre hacía gazpacho y le decía: “Tómatelo tranquilamente, que tienes toda la tarde para jugar”. Jordi Cruz destacó: “Has conseguido sintetizar un gazpacho y convertirlo en alta cocina. Es la condensación de la emoción y vemos la parte más íntima de Flo”. “Estoy tremendamente emocionado. Has cocinado historia, vida, cultura, familia”, le felicitó Toño Pérez.

Continuó con ‘Cigala acostada’ sobre una mahonesa de mostaza de Dijon, con emulsión de beurre blanc y espuma de salsa americana acompañada de torreznos y patatera picante. “Es la cigala que quiso haber sido y nunca fue”. El plato nació de otro recuerdo de su infancia, cuando sus padres le llevaron a un cocedero de mariscos al que nunca volvieron por no saber comerlo. Aquello le enseñó que la felicidad está en las cosas sencillas, “como la siesta”, explicó. Con esta elaboración también rindió un homenaje a su segunda tierra, Extremadura. Micha aplaudió su forma de transformar la tradición en alta cocina. Jordi, entre bromas, aseguró que Flo le daba “un poco de rabia”, al acumular “muchas virtudes” al caer bien, hacerse querer y al presentar platazos.

Para cerrar la cata sirvió ‘Draculín, el contraste de la risa’, un helado de vainilla con crema de frambuesa, granizado y bizcocho de cola, y crujiente de caramelo. Una guinda dedicada a sus amigos de la infancia y a Sacedón (Guadalajara), localidad ligada a sus raíces familiares, donde pasaba las tardes comiendo pipas con sus amigos. Allí descubrió el helado ‘Draculín’ y le enseñó las texturas y los contrastes. Incluso confesó que se dedica a la comedia para ayudar a relativizar, a través del humor, los momentos difíciles de la vida. “Has hecho una gamberrada muy divertida y está muy rica. Nos representa a los que hemos comido este helado de críos”, le dijo Pepe Rodríguez. “Me ha encantado ver a Flo en este último plato. Porque aquí es donde te he visto siendo tú”, afirmó Marta.