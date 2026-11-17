Habían compartido películas, giras teatrales, doblajes de cine y multitud de momentos casi como si fueran familia. Y a partir de ahora también compartirán victoria en MasterChef Celebrity Legends. Florentino Fernández y Santiago Segura, "los amiguetes", comparten la victoria ex aequo y ponen el broche de oro a una edición que ha sido muy especial para todos, pero principalmente para ellos. "Él quería ganar y yo quería ganar, pero ganar los dos es ganar al cuadrado", resumió Santiago.

MasterChef Celebrity Masterchef Celebrity Legends - Programa 12 - Final 'MasterChef Celebrity Legends' celebra su gran final con Rossy de Palma, Mauro Colagreco, Ángel León, Toño Pérez y Micha Tsumura. rtve play

Durante toda la edición les hemos visto picarse, retarse e incluso citarse en la gran final. Y finalmente lo consiguieron, después de un recorrido memorable. Todo comenzó con aquella masterclass que Marta Sanahuja impartió a los celebrities en el gimnasio, donde Flo y Santiago se lo tomaron con calma, soñando con llegar juntos al duelo final. Por el camino, pin de la inmunidad de Santiago, varias capitanías exitosas y no tanto de ambos, el pin infiel de Flo, pero por encima de todo una amistad basada en el humor y las risas que nunca terminará.

Antes del cocinado final, Pepe presentó a cada uno de los duelistas. De Santiago destacó su "rabiosa competitividad" y de Flo, su estrategia de "jugar al despiste". Una vez colocados uno al frente del otro, el pique continuó. "Estás hablando con la única persona que tiene dos duelos en la historia de MasterChef", remarcó Flo. Santiago respondió con su acidez habitual: "Cuando acabes la noche tendrás dos duelos que has perdido. Un récord importante también". Pero también hubo tiempo para la emoción y la amistad. Preguntado por Marta Sanahuja sobre compartir duelo con Flo, Santiago fue directo: "Amo a este patán. Poca gente que conoce a Flo no le quiere automáticamente. Es un tío que se hace querer. ¿Eso quiere decir que le voy a dejar ganar? No. Quiero ganar exclusivamente para no tener que soportar la humillación de Flo refregándome que me ha ganado durante el resto de su vida".

Una vez terminado el cocinado, en el que ambos mostraron su mejor versión, Santiago y Flo se dieron un sincero abrazo. Un abrazo que emocionó a todos y anticipó las lágrimas que estaban por llegar. Desde la galería, sus compañeros también disfrutaron al máximo de la prueba. "Se quieren mucho", señaló Mala Rodríguez. Tras el entrante de Flo, que dedicó a sus padres, todos los presentes terminaron con los ojos llenos de lágrimas. Y Santiago no quiso quedarse atrás e hizo lo propio con su plato principal, dedicado a su madre: "Estoy desolado, porque Flo ya me ha ganado. Habéis llorado todos, he llorado yo y ha llorado su padre. Entonces, he decidido haceros llorar yo". Y antes de los postres, Flo y Santiago se volvieron a fundir en un abrazo de consolación, demostrando el amor que se tienen.

"Viva Flo. Viva el amiguete"

Pero lo mejor estaba reservado para el final, cuando volvieron a mezclar risas, emoción y un poquito de pique. Pepe anunció la victoria ex aequo y ambos lo celebraron por todo lo alto. Lo único en lo que no se pusieron de acuerdo fue en el reparto del trofeo. Santiago, con el premio bien amarrado, vio cómo Flo se lo intentaba arrebatar: "Dámelo, que tú tienes muchos Goya ya". La respuesta estuvo a la altura y nos volvió a sacar una sonrisa: "Te juro que puedes venir a verlo a mi casa. Y te dejo tocarlo. Y los Goya también".

El mejor resumen de la amistad que une desde hace décadas a Flo y Santiago llegó en su última conversación, justo antes de despedir la edición: "Estoy muy feliz. Habéis hecho una gran labor. Habéis hecho que gane yo y que no pierda mi amigo. Viva Flo". "Viva el amiguete", respondió el humorista. Ambos se despidieron tocando el premio con una frase que nunca olvidaremos: "Él quería ganar y yo quería ganar, pero ganar los dos es ganar al cuadrado".