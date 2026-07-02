Sorteo de la BonoLoto del miércoles 1 de julio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 1 de julio fue la siguiente:
37 - 14 - 42 - 7 - 12 - 48 . Complementario: 21. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 3.318.041 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 4.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|5
|40.179,30
|Tercera (5)
|123
|816,65
|Cuarta (4)
| 6.794
|22,18
|Quinta (3)
|122.159
|4,00
|Reintegro
|668.216
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.