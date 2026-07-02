Sorteo de la BonoLoto del miércoles 1 de julio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 1 de julio fue la siguiente:

37 - 14 - 42 - 7 - 12 - 48 . Complementario: 21. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 3.318.041 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 4.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 5 40.179,30 Tercera (5) 123 816,65 Cuarta (4) 6.794

22,18 Quinta (3) 122.159 4,00 Reintegro 668.216 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.