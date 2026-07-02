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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 1 de julio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 01/07/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 01/07/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 1 de julio fue la siguiente:

37 - 14 - 42 - 7 - 12 - 48 . Complementario: 21. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 3.318.041 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 4.300.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 5 40.179,30
Tercera (5) 123 816,65
Cuarta (4) 6.794
 22,18
Quinta (3) 122.159 4,00
Reintegro 668.216 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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