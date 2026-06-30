'Teo y calabaza' (1977), ya en RTVE Play Archivo

Teo y calabaza es una serie infantil de marionetas de 26 capítulos emitida en TVE a finales de los años 70 del pasado siglo. Fue dirigida por Alejandro Navarrete y producida por Eduardo Deglané, con guiones de Angela Ionescu, música de Juli Murillo y fotografía de García Doncel.

Teo vive en casa de la bruja Mombi, quien con sus artes mágicas consigue dar vida a una calabaza. A partir de aquí se suceden numerosas aventuras: es convertido en piedra, huye de casa de la bruja Mombi, da vida a un caballo de madera que se convierte en potro (pero como olvidan hacerle orejas, no les oye), consiguen colocarle unas orejas, se mojan al cruzar un río, viajan a Verderalda donde conocen a al rey Paja de Espantajo (con quien no pueden comunicarse hasta que descubren que hablan el mismo idioma)...

Teo y calabaza se estrenó el 8 de diciembre de 1977 con su primer capítulo. Puedes disfrutar ya íntegramente de la serie en RTVE Play Archivo.