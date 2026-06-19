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Bet On Ceuta

  • Durante dos dias se ha puesto el foco en cuestiones como fiscalidad, pagos, juego responsable y seguridad.
  • En esta edición se ha triplicado el número de participantes.
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Bet On Ceuta
RTVE CEUTA

El ámbito del juego online tiene una cita en la Ciudad Autónoma con la cuarta edición de Bet-On Ceuta. Un evento en el que, a través de diferentes charlas y conferencias, reguladores, operadores y expertos en ciberseguridad analizarán los principales retos de un sector que ya cuenta con más de 1.200 trabajadores

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