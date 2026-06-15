Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 14 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 14 de junio fue la siguiente:

6 - 2 - 15 - 29 - 5 - 16. Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 3.

Con una recaudación de 65.881 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.615.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 16 288,23 5ª (4 números + caballo ganador) 50 26,35 6ª (4 números) 322 8,18 7ª (3 números + caballo ganador) 634 4,16 Reintegro 6.217 1,00