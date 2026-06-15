Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de junio

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 14 de junio fue la siguiente:

23 - 50 - 35 - 29 - 12. Número clave (reintegro): 7.

Con una recaudación de 3.680.566,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 9.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 22 8.452,44 4ª (4+0) 158 211,24 5ª (3+1) 1.049 36,36 6ª (3+0) 7.629 16,25 7ª (2+1) 17.200 5,54 8ª (2+0) 123.242 3,00 Reintegro (0+1) 304.877 1,50

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