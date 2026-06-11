La Sagrada Família recupera la veu que Gaudí va imaginar fa més d'un segle
- Una investigació de la UPC rescata el projecte sonor de l'arquitecte català, que volia convertir el temple en un gran instrument capaç d'omplir Barcelona de música
- La plaça Catalunya acull un concert que permetrà escoltar, per primera vegada, aquell somni interromput per la història
Quan es pensa en Antoni Gaudí, sovint venen al cap les torres impossibles de la Sagrada Família, els jocs de llum o les formes inspirades en la natura... Però, el geni modernista tenia una altra obsessió molt menys coneguda: que el temple també es pogués escoltar.
La seva idea anava molt més enllà de les tradicionals campanes d'església. Volia que la Basílica es convertís en una mena d'instrument gegantí que fes arribar la música a tota la ciutat, com si Barcelona sencera compartís una mateixa banda sonora. Un projecte tan singular com visionari que, durant dècades, va quedar sepultat entre els documents perduts de la Guerra Civil.
Silenci durant dècades
L'incendi del taller de Gaudí va esborrar bona part dels rastres d'aquella proposta. Els plànols i models relacionats amb el sistema de campanes van desaparèixer i el vessant musical de la Sagrada Família va quedar relegat a una simple curiositat dins l'immens llegat de l'arquitecte.
Ara, però, una investigació impulsada per la Universitat Politècnica de Catalunya permet reconstruir aquella peça desconeguda del trencaclosques gaudinià. El treball, liderat per l'arquitecte i músic Galdric Santana, recupera les característiques d'un conjunt de 84 campanes que havien d'ocupar la façana del Naixement i formar part d'una ambiciosa arquitectura del so. Tot i que la idea original de Gaudí era incorporar més de 200 campanes al voltant de tot el temple.
Arquitectura i música
La recerca dibuixa un Gaudí obsessionat pels detalls i disposat a experimentar amb disciplines molt diverses. L'arquitectura, l'acústica i la geometria es donen la mà en un projecte que buscava alguna cosa tan intangible com extraordinària: emocionar a través del so.
Lluny de ser un element decoratiu, les campanes havien estat concebudes perquè la seva sonoritat es projectés sobre l’espai urbà i arribés als ciutadans que caminaven pels carrers. La Sagrada Família havia de tenir veu pròpia.
Campanes gaudinianes a Barcelona
Aquella veu començarà a sentir-se aquest dijous, encara que sigui de manera simbòlica. La plaça Catalunya es convertirà en l'escenari d'un concert gratuït inspirat en aquesta investigació, una cita que permetrà al públic acostar-se a la dimensió més desconeguda de Gaudí.
L'obra central de la vetllada serà '84 Campanes', una composició creada expressament per evocar aquell univers sonor imaginat fa més d'un segle. La interpretació anirà a càrrec de la Philharmonia Orchestra, sota la batuta de Marin Alsop, i comptarà amb la participació de diversos artistes convidats.
El futur d'una idea impossible
El projecte recuperat no mira només al passat. Els investigadors confien que, quan culminin les obres del temple, la instal·lació definitiva de les campanes pugui convertir en realitat allò que durant anys semblava una fantasia irrealitzable.
Potser encara falten anys perquè Barcelona escolti la Sagrada Família tal com la va concebre Gaudí. Però el silenci que ha envoltat aquest projecte durant més d'un segle comença a evadir-se.
I, per primer cop, la ciutat podrà imaginar com sona un dels somnis més desconeguts d'Antoni Gaudí.