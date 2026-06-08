Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 7 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 7 de junio fue la siguiente:

23 - 17 - 3 - 14 - 16 - 9. Reintegro: 1. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 93.887 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 4 704,15 4ª (5 números) 22 170,70 5ª (4 números + caballo ganador) 71 26,45 6ª (4 números) 485 7,74 7ª (3 números + caballo ganador) 695 5,40 Reintegro 9.404 1,00