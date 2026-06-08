Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 7 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 7 de junio fue la siguiente:
23 - 17 - 3 - 14 - 16 - 9. Reintegro: 1. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 93.887 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|4
|704,15
|4ª (5 números)
|22
|170,70
|5ª (4 números + caballo ganador)
|71
|26,45
|6ª (4 números)
|485
|7,74
|7ª (3 números + caballo ganador)
|695
|5,40
|Reintegro
|9.404
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 3 Segunda carrera: 10 Tercera carrera: 2 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 7 Segundo: 6.
Con una recaudación de 14.532 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 30.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|5
|203,45
|4ª (4 caballos ganadores)
|96
|10,60
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.