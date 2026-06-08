Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 7 de junio fue la siguiente:
37 - 54 - 10 - 29 - 19. Número clave (reintegro): 7.
Con una recaudación de 3.686.998,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 8.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|19
|10.039,15
|4ª (4+0)
|143
|239,41
|5ª (3+1)
|1.018
|38,44
|6ª (3+0)
|7.307
|17,40
|7ª (2+1)
|16.229
|6,03
|8ª (2+0)
|119.641
|3,00
|Reintegro (0+1)
|303.731
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.