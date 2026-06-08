Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de junio

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 7 de junio fue la siguiente:

37 - 54 - 10 - 29 - 19. Número clave (reintegro): 7.

Con una recaudación de 3.686.998,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 8.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 19 10.039,15 4ª (4+0) 143 239,41 5ª (3+1) 1.018 38,44 6ª (3+0) 7.307 17,40 7ª (2+1) 16.229 6,03 8ª (2+0) 119.641 3,00 Reintegro (0+1) 303.731 1,50

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