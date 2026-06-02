La serie documental 'La duna móvil' (1984/85), ya en RTVE Play Archivo

La duna móvil es una serie documental de 17 capítulos escrita, dirigida y presentada por Manuel Garrido Palacios, creador también en TVE de otros programas emblemáticos como Raíces. La serie explora diversos temas de la geografía y las tradiciones españolas con un enfoque cultural, antropológico y naturalista.

La duna móvil se estrenó el 19 de abril de 1984 con un primer capítulo de temática taurina: "La pasión según Curro Romero", monográfico sobre el maestro realizado en estudio y en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Puedes disfrutar ya íntegramente de la serie en RTVE Play Archivo.