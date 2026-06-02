Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Archivo de RTVE

La serie documental 'La duna móvil' (1984/85), ya en RTVE Play Archivo

  • Del creador de Raíces Manuel Garrido Palacios
  • Mira más contenidos de RTVE Play Archivo
Un cielo dividido en azul y naranja se refleja en una superficie de agua tranquila, con una línea de costa distante y el texto 'LA DUNA MÓVIL' en la parte superior.
RTVE.es

La duna móvil es una serie documental de 17 capítulos escrita, dirigida y presentada por Manuel Garrido Palacios, creador también en TVE de otros programas emblemáticos como Raíces. La serie explora diversos temas de la geografía y las tradiciones españolas con un enfoque cultural, antropológico y naturalista. 

La duna móvil se estrenó el 19 de abril de 1984 con un primer capítulo de temática taurina: "La pasión según Curro Romero", monográfico sobre el maestro realizado en estudio y en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Puedes disfrutar ya íntegramente de la serie en RTVE Play Archivo.

La duna móvil La duna móvil - La pasión según Curro Romero
La duna móvil - La pasión según Curro Romero - La duna móvil | Ver
Ver ahora

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: