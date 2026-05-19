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La serie documental 'Españoles en el Pacífico', ya en RTVE Play Archivo

  • Dirigida y presentada por Miguel de la Quadra-Salcedo
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Carátula vintage de "Españoles en el Pacífico" con retrato de Miguel de la Quadra-Salcedo. Fondo ocre y marrón, brújula estilizada. Archivo RTVE.
Miguel de la Quadra-Salcedo dirigió y presentó la serie documental 'Españoles en el Pacífico'.
RTVE.es

Españoles en el Pacífico es una serie documental de 1980 dirigida y presentada por Miguel de la Quadra-Salcedo, con realización de Ramón Comas, que narra las aventuras de los conquistadores españoles llegados en los siglos XVI y XVII a Australia, las Nuevas Hébridas y las islas Molucas, algunas de cuyas tierras pertenecieron a España durante tres siglos.

Rodada en escenarios naturales, Españoles en el Pacífico se estrenó el 10 de enero de 1980 con el primero de los capítulos dedicados a Pedro Fernández de Quirós. De la Quadra presenta el programa desde el Museo Naval de Madrid, en donde se encuentra el diario de Fernández de Quirós. Puedes disfrutar ya íntegramente de sus programas en RTVE Play Archivo.

Españoles en el Pacífico Españoles en el Pacífico - Pedro Fernández de Quirós (I)
Españoles en el Pacífico - Pedro Fernández de Quirós (I) - Españoles en el Pacífico | Ver
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