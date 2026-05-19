La serie documental 'Españoles en el Pacífico', ya en RTVE Play Archivo

Españoles en el Pacífico es una serie documental de 1980 dirigida y presentada por Miguel de la Quadra-Salcedo, con realización de Ramón Comas, que narra las aventuras de los conquistadores españoles llegados en los siglos XVI y XVII a Australia, las Nuevas Hébridas y las islas Molucas, algunas de cuyas tierras pertenecieron a España durante tres siglos.

Rodada en escenarios naturales, Españoles en el Pacífico se estrenó el 10 de enero de 1980 con el primero de los capítulos dedicados a Pedro Fernández de Quirós. De la Quadra presenta el programa desde el Museo Naval de Madrid, en donde se encuentra el diario de Fernández de Quirós. Puedes disfrutar ya íntegramente de sus programas en RTVE Play Archivo.