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Quiniela y Quinigol del domingo 26 de abril

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 26 de abril han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - X - 2 - 2 - 1 - X. Pleno al quince: 00.

Con una recaudación de 3.261.637,50 euros, ha habido un boleto acertante de pleno al quince, boleto validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 92.355 euros: ha habido 186 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 273,09 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 1 4.370.845,19
14 aciertos 7 74.551,71
13 aciertos 167 1.464,81
12 aciertos 2.194 111,50
11 aciertos 16.580 14,75
10 aciertos 79.854 3,68

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 BETIS 1 REAL MADRID 1 11

2 GETAFE 0 BARCELONA 2 02

3 VALENCIA 2 GIRONA 1 21

4 AT. MADRID 3 ATHLETIC CLUB 2 M2

5 RAYO VALLECANO 3 REAL SOCIEDAD 3 MM

6 OSASUNA 2 SEVILLA 1 21

La recaudación fue de 134.775 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 265.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 0,00
4 aciertos 99 231,43
3 aciertos 1.883 5,73
2 aciertos 14.822 1,82

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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