Quiniela y Quinigol del domingo 26 de abril
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Los resultados de la Quiniela del domingo 26 de abril han sido los siguientes:
X - 1 - 2 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - X - 2 - 2 - 1 - X. Pleno al quince: 00.
Con una recaudación de 3.261.637,50 euros, ha habido un boleto acertante de pleno al quince, boleto validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 92.355 euros: ha habido 186 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 273,09 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|1
|4.370.845,19
|14 aciertos
|7
|74.551,71
|13 aciertos
|167
|1.464,81
|12 aciertos
|2.194
|111,50
|11 aciertos
|16.580
|14,75
|10 aciertos
|79.854
|3,68
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 BETIS 1 REAL MADRID 1 11
2 GETAFE 0 BARCELONA 2 02
3 VALENCIA 2 GIRONA 1 21
4 AT. MADRID 3 ATHLETIC CLUB 2 M2
5 RAYO VALLECANO 3 REAL SOCIEDAD 3 MM
6 OSASUNA 2 SEVILLA 1 21
La recaudación fue de 134.775 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 265.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|0,00
|4 aciertos
|99
|231,43
|3 aciertos
|1.883
|5,73
|2 aciertos
|14.822
|1,82
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.