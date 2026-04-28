Quiniela y Quinigol del domingo 26 de abril

Los resultados de la Quiniela del domingo 26 de abril han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - X - 2 - 2 - 1 - X. Pleno al quince: 00.

Con una recaudación de 3.261.637,50 euros, ha habido un boleto acertante de pleno al quince, boleto validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 92.355 euros: ha habido 186 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 273,09 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 1 4.370.845,19 14 aciertos 7 74.551,71 13 aciertos 167 1.464,81 12 aciertos 2.194 111,50 11 aciertos 16.580 14,75 10 aciertos 79.854 3,68