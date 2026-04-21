La serie 'Escrito en América' (1979), ya completa en RTVE Play Archivo

Escrito en América es una serie de 13 capítulos que Televisión Española emitió en el verano de 1979. Cada uno de sus episodios es un telefilme de una hora de duración basado en la obra de algún autor de la moderna narrativa hispanoamericana, con nombres que van desde Jorge Luis Borges hasta Julio Cortázar pasando por Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier o Manuel Mujica Lainez. Si el plantel de escritores era de lujo, el de directores no se quedaba muy atrás: Miguel Picazo, José Luis Cuerda, Francisco Rovira Veleta, Emilio Martínez Lázaro...

Escrito en América comenzó a emitirse el 3 de junio de 1979 con su primer capítulo: "El hombre de la esquina rosada", sobre una novela de Borges. La Lujanera, hermosa mujer que sabe de su valía, busca con afán no al hombre que la busca a ella sino al que ella reconoce como tal, entregándose solamente al que es capaz de dominarla... Puedes disfrutar íntegramente de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.