Referentes digitales: cómo cambian las figuras influyentes en internet
- Internet ha transformado quién tienen capacidad de influir en nuestras decisiones, gustos y conversaciones cotidianas
- Un nuevo capítulo de CAPTCHA: No soy un robot cada miércoles a las 22:20 h en La 2, donde cuatro concursantes se enfrentan a diferentes retos digitales
El modo en que consumimos entretenimiento ha evolucionado en muy poco tiempo. Lo que antes se encontraba principalmente en la televisión, la radio o el cine, hoy también se genera en plataformas digitales como YouTube o Twitch. Los creadores de contenido han pasado de ocupar espacios de nicho a convertirse en referentes capaces de generar tendencias, movilizar audiencias y formar parte de conversaciones cotidianas, incluso entre quienes no consumen directamente sus vídeos.
Para analizar hasta qué punto algunos creadores nacidos en internet se han integrado en la cultura popular, salimos a la calle para comprobar si distintas generaciones reconocen a algunos de estos influencers.
““
Solo el 22% de las personas afirma acudir directamente a webs o aplicaciones de medios como fuente principal de noticias, según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute, lo que confirma que cada vez descubrimos más contenidos a través de plataformas digitales, donde conviven información, entretenimiento y creadores que influyen en la conversación pública.
Cuando internet crea nuevos referentes
Durante años, la figura del influencer o creador de contenido se ha asociado a públicos jóvenes y a contenidos de entretenimiento vinculados a videojuegos, retos o experiencias personales. Con el tiempo, algunos de estos creadores han ampliado su presencia más allá de sus plataformas habituales, participando en campañas, eventos o colaboraciones con medios tradicionales que les han permitido alcanzar audiencias más amplias.
Este fenómeno muestra cómo internet no solo genera nuevas formas de entretenimiento, sino que también ha consolidado nuevos referentes culturales, que conviven con figuras tradicionales del cine, la música o la televisión.
Referentes distintos según la generación
Algunas generaciones reconocen rápidamente nombres asociados a YouTube o Twitch, mientras que otras pueden no saber exactamente quiénes son o a qué se dedican exactamente. Esto no implica una falta de interés por la tecnología, sino que evidencia cómo los hábitos de consumo de contenidos y los referentes se han diversificado. Cada generación ha tenido sus propios referentes mediáticos, y en la actualidad estos también pueden surgir de internet.
Comprender estas diferencias ayuda a contextualizar mejor la cultura digital actual y evitar la idea de que existe una única forma de participar en ella.
Entender el entorno digital para participar con criterio
Más que identificar a los creadores más populares del momento, el reto está en comprender cómo se construye la influencia en internet.
Desarrollar criterio digital implica:
- Entender el origen de la popularidad de ciertos contenidos
- Identificar qué formatos conectan con diferentes públicos
- Reconocer que la relevancia online puede variar según el contexto o la generación
La cultura digital está en constante evolución y observar cómo se configuran sus referentes ayuda a participar en ella de forma más informada y consciente.
CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet aborda cómo evoluciona la cultura digital y cómo desarrollar una mirada crítica que permita comprender el entorno online y participar en él de forma informada.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su videopodcast ‘CAPTCHA: Sobreviviendo a internet’ se suma así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA’ en el canal digital de Generación D.