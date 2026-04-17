Referentes digitales: cómo cambian las figuras influyentes en internet

El modo en que consumimos entretenimiento ha evolucionado en muy poco tiempo. Lo que antes se encontraba principalmente en la televisión, la radio o el cine, hoy también se genera en plataformas digitales como YouTube o Twitch. Los creadores de contenido han pasado de ocupar espacios de nicho a convertirse en referentes capaces de generar tendencias, movilizar audiencias y formar parte de conversaciones cotidianas, incluso entre quienes no consumen directamente sus vídeos.

Para analizar hasta qué punto algunos creadores nacidos en internet se han integrado en la cultura popular, salimos a la calle para comprobar si distintas generaciones reconocen a algunos de estos influencers.

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Solo el 22% de las personas afirma acudir directamente a webs o aplicaciones de medios como fuente principal de noticias, según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute, lo que confirma que cada vez descubrimos más contenidos a través de plataformas digitales, donde conviven información, entretenimiento y creadores que influyen en la conversación pública.

Cuando internet crea nuevos referentes Durante años, la figura del influencer o creador de contenido se ha asociado a públicos jóvenes y a contenidos de entretenimiento vinculados a videojuegos, retos o experiencias personales. Con el tiempo, algunos de estos creadores han ampliado su presencia más allá de sus plataformas habituales, participando en campañas, eventos o colaboraciones con medios tradicionales que les han permitido alcanzar audiencias más amplias. Este fenómeno muestra cómo internet no solo genera nuevas formas de entretenimiento, sino que también ha consolidado nuevos referentes culturales, que conviven con figuras tradicionales del cine, la música o la televisión.

Referentes distintos según la generación Algunas generaciones reconocen rápidamente nombres asociados a YouTube o Twitch, mientras que otras pueden no saber exactamente quiénes son o a qué se dedican exactamente. Esto no implica una falta de interés por la tecnología, sino que evidencia cómo los hábitos de consumo de contenidos y los referentes se han diversificado. Cada generación ha tenido sus propios referentes mediáticos, y en la actualidad estos también pueden surgir de internet. Comprender estas diferencias ayuda a contextualizar mejor la cultura digital actual y evitar la idea de que existe una única forma de participar en ella.