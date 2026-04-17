JoAnn Falletta dirige a la Orquesta Sinfónica RTVE en un vibrante recorrido por la música americana del siglo XX

La Orquesta Sinfónica RTVE ofrece dos conciertos bajo la dirección de la prestigiosa directora estadounidense JoAnn Falletta, con un programa que reúne tres obras representativas del repertorio americano del siglo XX, combinando lirismo, energía rítmica y lenguaje sinfónico moderno.

El programa se abre con el Concierto para violonchelo y orquesta Op. 22 de Samuel Barber, una de las obras más intensas del compositor norteamericano. Escrita en 1945, esta obra destaca por su carácter introspectivo, su riqueza melódica y el protagonismo absoluto del solista, que dialoga constantemente con la orquesta. El violonchelista Guillermo Pastrana será el encargado de asumir la parte solista en una de las obras más exigentes del repertorio para este instrumento.

A continuación, se interpretará Tangazo de Astor Piazzolla, una pieza vibrante en la que el compositor argentino traslada el lenguaje del tango al ámbito sinfónico. Estrenada en 1970, Tangazo conserva la esencia rítmica y pasional del tango tradicional, enriquecida con una orquestación moderna que refleja el estilo inconfundible de Piazzolla.

Cierran el programa las danzas sinfónicas de West Side Story de Leonard Bernstein, una suite orquestal basada en el célebre musical estrenado en 1957. En estas danzas, Bernstein combina elementos del jazz, la música clásica y los ritmos latinos para recrear el ambiente urbano de Nueva York y el dramatismo de la historia, convirtiéndose en una de las obras más populares y representativas del repertorio sinfónico americano.

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta de JoAnn Falletta, propone un viaje sonoro por distintas facetas de la música americana, desde la introspección de Barber hasta la energía de Piazzolla y el lenguaje teatral de Bernstein.