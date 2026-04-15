Christian Lindberg interpreta su concierto Golden Eagle y la Orquesta Sinfónica RTVE revive la épica de Wagner

Los conciertos de esta semana contarán con la presencia del músico, compositor y director sueco Christian Lindberg, una figura revolucionaria que ha logrado posicionar al trombón como un instrumento de gran calado solista a nivel internacional.

En la primera parte, Lindberg interpretará su propio Concierto para trombón y orquesta Golden Eagle bajo la batuta de Christopg König. Aunque en la actualidad Christian compagina su faceta interpretativa con la dirección, esta cita permite disfrutar de su maestría con el instrumento que le ha valido el reconocimiento como el solista de trombón número uno del mundo.

A continuación, el programa abordará una de las mayores hazañas de la adaptación musical: El anillo sin palabras. Se trata de la versión orquestal creada por el director Lorin Maazel, quien logró el reto de condensar las cerca de 15 horas de duración de las cuatro óperas que componen El anillo del Nibelungo de Richard Wagner, en una pieza de poco más de sesenta minutos.

Esta obra sustituye las partes vocales por la riqueza de los instrumentos de la orquesta para funcionar como una estructura sinfónica autónoma. La partitura de Maazel permite al oyente recorrer prácticamente todos los grandes momentos y motivos conductores de la tetralogía wagneriana en una experiencia intensa y envolvente.