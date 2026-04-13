Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 12 de abril fue la siguiente:

11 - 4 - 40 - 32 - 54 . Número clave (reintegro): 6.

Con una recaudación de 3.733.098 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 1 163.750,14 3ª (4+1) 13 2.290,21 4ª (4+0) 122 284,71 5ª (3+1) 789 50,31 6ª (3+0) 7.128 18,10 7ª (2+1) 12.493 7,94 8ª (2+0) 120.800 3,00 Reintegro (0+1) 240.149 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.