La Orquesta y Coro RTVE recupera "La visión de Fray Martín" de Pau Casals, 125 años después de su estreno

La Orquesta y Coro RTVE recupera La visión de Fray Martín, una obra poco conocida del compositor y violonchelista Pau Casals. Los conciertos tendrán lugar los días 28 y 29 de octubre de 2027 en el teatro Monumental de Madrid y se integran en la celebración del 150 aniversario de su nacimiento, aportando una mirada poco habitual sobre su legado.

Compuesta en 1898, esta partitura revela el talento temprano de Casals y volverá a escucharse en público por segunda vez en su historia. Tras su estreno en San Sebastián en 1902, la obra cayó en el olvido. Su recuperación, 125 años después, ofrece una oportunidad excepcional para redescubrir una faceta menos conocida del músico.

Pau Casals es una figura clave de la música española del siglo XX. Revolucionó la técnica del violonchelo y destacó también por su firme compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, su faceta de compositor era menos conocida que su carrera como intérprete; este programa busca, precisamente, poner en valor esa parte de su creación.

Para esta ocasión, la Orquesta y Coro RTVE contará con la dirección del maestro mexicano Carlos Miguel Prieto, una de las figuras más reconocidas de la dirección orquestal en el ámbito internacional.

Con iniciativas como esta, la Orquesta y Coro RTVE refuerza su papel en la recuperación y difusión del patrimonio musical, acercando al público obras que forman parte de nuestra historia y que merecen volver a ser escuchadas.