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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 30 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 30/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 30/03/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 30 de marzo fue la siguiente:

47 - 41 - 28 - 5 - 33 - 43. Complementario: 18 Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.291.360 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Castellón de la Plana.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 1.089.535,58
Segunda (5 + complementario) 2 71.980,00
Tercera (5) 64
 1.124,69
Cuarta (4) 4.174 25,87
Quinta (3) 77.828 4,00
Reintegro 455.388 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

16 - 3 - 23 - 36 - 28 - 12. Complementario: 37. Reintegro: 3. Joker: 2626006

Con una recaudación de 6.518.895 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 687.897,62
2º categoría (5+Complemetario) 1 111.550,97
3ª categoría (5) 183 1.117,54
4ª categoría (4) 7.939 37,47
5ª categoría (30) 134.290 8,00
Reintegro 673.172 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2626006 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 262600-/ -626006 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 26260-- / --26006 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2626--- / ---6006 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 262---- / ----006 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 26----- / -----06 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------6 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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