Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 30 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 30 de marzo fue la siguiente:
47 - 41 - 28 - 5 - 33 - 43. Complementario: 18 Reintegro: 4.
Con una recaudación de 2.291.360 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Castellón de la Plana.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|1.089.535,58
|Segunda (5 + complementario)
|2
|71.980,00
|Tercera (5)
| 64
| 1.124,69
|Cuarta (4)
|4.174
|25,87
|Quinta (3)
|77.828
|4,00
|Reintegro
|455.388
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
16 - 3 - 23 - 36 - 28 - 12. Complementario: 37. Reintegro: 3. Joker: 2626006
Con una recaudación de 6.518.895 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|687.897,62
|2º categoría (5+Complemetario)
|1
| 111.550,97
|3ª categoría (5)
|183
|1.117,54
|4ª categoría (4)
|7.939
|37,47
|5ª categoría (30)
|134.290
|8,00
|Reintegro
|673.172
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|2626006
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|262600-/ -626006
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|26260-- / --26006
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|2626--- / ---6006
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|262---- / ----006
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|26----- / -----06
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|2------ / ------6
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.