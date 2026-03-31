Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 30 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 30 de marzo fue la siguiente:

47 - 41 - 28 - 5 - 33 - 43. Complementario: 18 Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.291.360 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Castellón de la Plana.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1

1.089.535,58 Segunda (5 + complementario) 2 71.980,00 Tercera (5) 64

1.124,69

Cuarta (4) 4.174 25,87 Quinta (3) 77.828 4,00 Reintegro 455.388 0,50