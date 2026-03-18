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RTVE Instituto
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Máster de Formación Permanente en gestión y usos del patrimonio audiovisual

  • RTVE Instituto y la Universidad Carlos III de Madrid ponen en marcha la segunda edición de este programa universitario 
  • Con clases presenciales de lunes a viernes en RTVE Instituto, Prado del Rey o la sede de la universidad Carlos III, en Madrid 
Una estantería de madera con dos niveles exhibe cintas VHS con títulos legibles y libros oscuros en la parte superior, mientras que la inferior muestra figuras en miniatura y un reloj despertador.
Máster de Formación Permanente en gestión y usos del patrimonio audiovisual RTVE Instituto
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El máster aborda la preservación y puesta en valor del patrimonio audiovisual desde una perspectiva interdisciplinar que combina tecnología, cultura y gestión. El programa forma al alumnado en el manejo de diferentes formatos audiovisuales y en el uso de herramientas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para preservar, organizar y difundir materiales audiovisuales. Su objetivo es preparar profesionales capaces de trabajar en ámbitos como la preservación de archivos, la gestión de colecciones audiovisuales o la producción de contenidos a partir de material de archivo.

La formación se centra en capacitar al estudiantado en tareas como la restauración, catalogación, documentación, acceso y uso de documentos audiovisuales en soportes fotoquímicos, electromagnéticos y digitales. También se abordan los procesos de digitalización de materiales analógicos y su tratamiento para garantizar su preservación. Además, el máster pone especial énfasis en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para mejorar el acceso a los archivos y facilitar su reutilización en nuevas producciones.

El programa está abierto a graduados de cualquier área, aunque puede resultar especialmente atractivo para perfiles de Humanidades, Ciencias Sociales y algunas ingenierías. Entre sus principales fortalezas destacan las prácticas en RTVE y otras instituciones del sector, el acceso al banco de datos de RTVE, el crecimiento del mercado vinculado a las plataformas audiovisuales y la escasez de posgrados similares en España.

INFORMACIÓN PRÁCTICA  

  • FECHA INICIO: 28 de septiembre 2026 
  • FECHA FIN: 28 de mayo 2027  
  • PRECIO: 6.000€ 
  • MODALIDAD: Presencial  
  • LUGAR DE IMPARTICIÓN: RTVE Instituto, Prado del Rey y Universidad Carlos III de Madrid 
  • Número máximo de estudiantes: 40 
  • Dirección UNIVERSIDAD CARLOS III: Josetxo Cerdán  
  • Dirección RTVE: Virginia Bazán Gil 

INSCRIPCIÓN

WEB UC3M

MODULOS Y ASIGNATURAS  

Módulos y Asignaturas  

Créditos  

I: Cultura y patrimonio audiovisual  

8  

1.1: Historia y tipología de los formatos audiovisuales  

2  

1.2. Principios técnicos de archivos, bibliotecas y documentación  

3  

1.3: Instituciones del Patrimonio Audiovisual  

3  

II: Derechos Audiovisuales  

8  

2.1: Propiedad Intelectual  

3  

2.2: Gestión de derechos audiovisuales  

5  

III: Acceso y valoración del archivo  

8  

3.1: Comisariado, programación y nuevas producciones  

4  

3.2: Tratamiento digital y creación de nuevos contenidos  

4  

IV: Gestión de los archivos audiovisuales  

8  

4.1: Gestión y usos de las colecciones audiovisuales  

3  

4.2: Metadatos audiovisuales  

3  

4.3: Aplicaciones de la IA para la gestión de la colección  

2  

V: Preservación de Film  

6  

5.1: Catalogación y descripción de film  

2  

5.2: Procesos de conservación y restauración de film  

4  

VI: Preservación de formatos electromagnéticos analógicos  

6  

6.1: Catalogación y descripción de vídeo  

3  

6.2: Catalogación, descripción y conservación de archivos sonoros  

3  

VII: Preservación digital y digitalización de formatos analógicos  

8  

7.1: Conceptos de preservación digital del audiovisual analógico  

4  

7.2: Digitalización de film  

2  

7.3: Digitalización de formatos electromagnéticos  

2  

PRACTICAS  

8  

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