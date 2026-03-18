Máster de Formación Permanente en gestión y usos del patrimonio audiovisual
- RTVE Instituto y la Universidad Carlos III de Madrid ponen en marcha la segunda edición de este programa universitario
- Con clases presenciales de lunes a viernes en RTVE Instituto, Prado del Rey o la sede de la universidad Carlos III, en Madrid
El máster aborda la preservación y puesta en valor del patrimonio audiovisual desde una perspectiva interdisciplinar que combina tecnología, cultura y gestión. El programa forma al alumnado en el manejo de diferentes formatos audiovisuales y en el uso de herramientas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para preservar, organizar y difundir materiales audiovisuales. Su objetivo es preparar profesionales capaces de trabajar en ámbitos como la preservación de archivos, la gestión de colecciones audiovisuales o la producción de contenidos a partir de material de archivo.
La formación se centra en capacitar al estudiantado en tareas como la restauración, catalogación, documentación, acceso y uso de documentos audiovisuales en soportes fotoquímicos, electromagnéticos y digitales. También se abordan los procesos de digitalización de materiales analógicos y su tratamiento para garantizar su preservación. Además, el máster pone especial énfasis en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para mejorar el acceso a los archivos y facilitar su reutilización en nuevas producciones.
El programa está abierto a graduados de cualquier área, aunque puede resultar especialmente atractivo para perfiles de Humanidades, Ciencias Sociales y algunas ingenierías. Entre sus principales fortalezas destacan las prácticas en RTVE y otras instituciones del sector, el acceso al banco de datos de RTVE, el crecimiento del mercado vinculado a las plataformas audiovisuales y la escasez de posgrados similares en España.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
- FECHA INICIO: 28 de septiembre 2026
- FECHA FIN: 28 de mayo 2027
- PRECIO: 6.000€
- MODALIDAD: Presencial
- LUGAR DE IMPARTICIÓN: RTVE Instituto, Prado del Rey y Universidad Carlos III de Madrid
- Número máximo de estudiantes: 40
- Dirección UNIVERSIDAD CARLOS III: Josetxo Cerdán
- Dirección RTVE: Virginia Bazán Gil
INSCRIPCIÓN
MODULOS Y ASIGNATURAS
Módulos y Asignaturas
Créditos
I: Cultura y patrimonio audiovisual
8
1.1: Historia y tipología de los formatos audiovisuales
2
1.2. Principios técnicos de archivos, bibliotecas y documentación
3
1.3: Instituciones del Patrimonio Audiovisual
3
II: Derechos Audiovisuales
8
2.1: Propiedad Intelectual
3
2.2: Gestión de derechos audiovisuales
5
III: Acceso y valoración del archivo
8
3.1: Comisariado, programación y nuevas producciones
4
3.2: Tratamiento digital y creación de nuevos contenidos
4
IV: Gestión de los archivos audiovisuales
8
4.1: Gestión y usos de las colecciones audiovisuales
3
4.2: Metadatos audiovisuales
3
4.3: Aplicaciones de la IA para la gestión de la colección
2
V: Preservación de Film
6
5.1: Catalogación y descripción de film
2
5.2: Procesos de conservación y restauración de film
4
VI: Preservación de formatos electromagnéticos analógicos
6
6.1: Catalogación y descripción de vídeo
3
6.2: Catalogación, descripción y conservación de archivos sonoros
3
VII: Preservación digital y digitalización de formatos analógicos
8
7.1: Conceptos de preservación digital del audiovisual analógico
4
7.2: Digitalización de film
2
7.3: Digitalización de formatos electromagnéticos
2
PRACTICAS
8