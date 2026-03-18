Máster de Formación Permanente en gestión y usos del patrimonio audiovisual

El máster aborda la preservación y puesta en valor del patrimonio audiovisual desde una perspectiva interdisciplinar que combina tecnología, cultura y gestión. El programa forma al alumnado en el manejo de diferentes formatos audiovisuales y en el uso de herramientas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para preservar, organizar y difundir materiales audiovisuales. Su objetivo es preparar profesionales capaces de trabajar en ámbitos como la preservación de archivos, la gestión de colecciones audiovisuales o la producción de contenidos a partir de material de archivo.

La formación se centra en capacitar al estudiantado en tareas como la restauración, catalogación, documentación, acceso y uso de documentos audiovisuales en soportes fotoquímicos, electromagnéticos y digitales. También se abordan los procesos de digitalización de materiales analógicos y su tratamiento para garantizar su preservación. Además, el máster pone especial énfasis en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para mejorar el acceso a los archivos y facilitar su reutilización en nuevas producciones.

El programa está abierto a graduados de cualquier área, aunque puede resultar especialmente atractivo para perfiles de Humanidades, Ciencias Sociales y algunas ingenierías. Entre sus principales fortalezas destacan las prácticas en RTVE y otras instituciones del sector, el acceso al banco de datos de RTVE, el crecimiento del mercado vinculado a las plataformas audiovisuales y la escasez de posgrados similares en España.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: 28 de septiembre 2026

FECHA FIN: 28 de mayo 2027

PRECIO : 6.000€

6.000€ MODALIDAD: Presencial

LUGAR DE IMPARTICIÓN: RTVE Instituto, Prado del Rey y Universidad Carlos III de Madrid

Número máximo de estudiantes: 40

Dirección UNIVERSIDAD CARLOS III: Josetxo Cerdán

Dirección RTVE: Virginia Bazán Gil