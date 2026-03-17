Máster de formación permanente en contenidos para el público infantil y juvenil

El Máster en Creación, Comercialización y Distribución de Contenidos Audiovisuales para Público Infantil y Juvenil es el primer y único programa en España especializado en este ámbito. Su objetivo es formar profesionales capaces de desarrollar, producir y comercializar contenidos dirigidos a la infancia y la juventud, un público con hábitos de consumo y marcos regulatorios específicos que requieren una preparación especializada.

El programa ofrece una formación integral que abarca todas las fases de un proyecto audiovisual, desde la concepción de la idea hasta su lanzamiento en mercados nacionales e internacionales. El alumnado aprende a analizar audiencias infantiles y juveniles, evaluar el potencial de diferentes formatos y diseñar estrategias de marketing, distribución y explotación de derechos y licencias, con un enfoque basado en la educomunicación y la creación de contenidos responsables.

El máster cuenta con profesionales en activo de empresas e instituciones como RTVE, The Walt Disney Company, Zinkia Entertainment o Big Bang Box, además de profesorado de la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid. También incluye prácticas en RTVE y en empresas del sector. La docencia online en fin de semana permite compatibilizar la formación con la actividad profesional.

Está dirigido principalmente a titulados en Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad, Economía o Marketing, así como a profesionales interesados en la producción y gestión de contenidos audiovisuales para público infantil y juvenil. La formación prepara para trabajar en industrias culturales y creativas, así como en el desarrollo y gestión de contenidos y en la asesoría estratégica de modelos de negocio audiovisuales.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: 2 octubre 2026

FECHA FIN: 25 junio 2027

Fecha preinscripción: 01/04/2026 al 30/04/2026

Fecha de matrícula: del 01/05/2026 al 01/10/2026

PRECIO: 5.520€.

5.520€. MODALIDAD: 100% Online de septiembre a marzo / Abril a mayo clases prácticas optativas en RTVE Instituto / A partir de mayo: prácticas presenciales obligatorias en empresa

en RTVE Instituto / A partir de mayo: prácticas presenciales obligatorias en empresa HORARIO: viernes de 15:30 a 20:30 y sábados de 9:30 a 14:30

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Online de septiembre a marzo, y presencial (optativo) de abril a mayo en RTVE Instituto

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30

Dirección USAL : Dr. Félix Ortega Mohedano (Director de la Cátedra RTVE USAL en Niñ@s Jóvenes y Medios)

: Dr. Félix Ortega Mohedano (Director de la Cátedra RTVE USAL en Niñ@s Jóvenes y Medios) Dirección RTVE In : Santiago Fandiño Lousa (Director del área de contenidos infantiles y Clan en RTVE)

: Santiago Fandiño Lousa (Director del área de contenidos infantiles y Clan en RTVE) Coordinación: Teresa Martín García (Directora del servicio de Proyección Digital)

Teresa Martín García (Directora del servicio de Proyección Digital) Comisión académica: Félix Ortega Mohedano, Santiago Fandiño Lousa, Teresa Martín García.

CRITERIO DE SELECCIÓN

Por orden de solicitud y mediante una entrevista personal:

Inicialmente se procede a evaluar el CV del candidato/a junto con el resto de información solicitada. Resultado de esta primera evaluación se toma la decisión de pasar a la fase de la entrevista, rechazar al candidato o pedirle más información si fuera necesaria.

La entrevista servirá para valorar la adecuación de los candidatos/as conociendo sus intereses y actitudes, su formación y experiencia previa, y sus expectativas futuras.

Para aquellos/as candidatos/as que tengan su lugar de residencia a una gran distancia de Salamanca estas pruebas de selección se podrán realizar por videoconferencia. Los criterios que se aplican para la selección son:

1.- CV - Formación previa - Afinidad con la materia 20 %

2.- CV - Experiencia práctica y profesional - Afinidad con la materia 20%

3.- Entrevista personal 60%

La responsabilidad sobre el proceso de selección será de la Comisión Académica y coordinada desde la Dirección.

Se recomienda que los alumnos muestren competencias en inglés, al menos, el nivel B1 (según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, MCERL).

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS:

Docencia online los viernes por la tarde y sábados por la mañana, compatible con la conciliación laboral y personal.

Trabajo Final de Máster tutorizado por expertos del sector orientado al desarrollo de proyectos orientados al mercado nacional e internacional y/o in company.

Prácticas convalidables: valorable la experiencia profesional en empresas e instituciones del sector.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:

Comercialización y Distribución en Mercados Internacionales de productos audiovisuales orientados al público infantil y juvenil (4 ECTS)

Dirección y Producción de proyectos orientados al público infantil y juvenil (4 ECTS)

Hábitos de Uso y Consumo de las Audiencias Infantiles y Juveniles. El niño, etapas de desarrollo, psicología (4 ECTS)

Introducción al Marketing de Productos Audiovisuales Orientados al Público Infantil y Juvenil (4 ECTS)

La narración audiovisual en las distintas pantallas y soportes orientadas al público infantil y juvenil (4 ECTS)

Plan de Marketing de los Productos Audiovisuales: Ciclo de vida de los productos,8 productos derivados y Canales de distribución (4 ECTS)

Procesos y Efectos Mediáticos en los productos audiovisuales orientados al público infantil y juvenil (4 ECTS)

Financiación Pública y Privada de proyectos audiovisuales (4 ECTS)

Investigando las Audiencias Infantiles y Juveniles, de los métodos tradicionales al análisis del big data y la Inteligencia Artificial (4 ECTS)

La Publicidad orientada al público infantil y juvenil (4 ECTS)

ASIGNATURAS OPTATIVAS:

Análisis del Mercado Audiovisual para el público infantil y juvenil; análisis de datos en los mercados nacionales y globales (3 ECTS)

Nuevos formatos audiovisuales en los espacios audiovisuales, Redes Sociales y Socialización, del Contenido a la Experiencia (3 ECTS)

Seminario Permanente de Casos de Éxito de Producción para el Público Infantil y Juvenil (3 ECTS)

Tendencias de la producción de series, largometrajes y otros formatos de producción contemporánea para el público infantil y juvenil (3 ECTS)

PRÁCTICAS PROFESIONALES:

Prácticas curriculares en RTVE y otras empresas pioneras del sector, como Big Bang Box, Anima Kitchen...