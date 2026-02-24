La serie 'No sé bailar' (1992), ya en RTVE Play Archivo

La serie No sé bailar fue emitida en TVE en 1992. Ambientada en la época de su rodaje (principios de los años 90), consta de 15 capítulos en los que se entrecruzan el realismo, la fantasía y la imaginación. Narra las aventuras y desventuras de Max (un solterón cuarentón), Blancanieves (una asistenta no muy ortodoxa) y su amiga de toda la vida Escarlata. Max vive de dibujar, hacer muñecos, maquetas y otros objetos generalmente relacionados con el mundo del cine. Con el guion y dirección de Juan Tébar, cuenta en su plantel con actores como Emilio Gutiérrez Caba, Emma Cohen, Elvira Quintillá, Icíar Bollaín, Julieta Serrano o Ramoncín.

No sé bailar se estrenó el 4 de julio de 1992 con su primer capítulo: "Lo que el viento se llevó". Para ayudarse en su economía, Max se ve obligado a participar en un concurso de televisión llamado Viva el cine sobre la película Lo que el viento se llevó. Al final, todo habrá sido un sueño... Puedes disfrutar de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.