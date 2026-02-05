Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto del miércoles 4 de febrero

Sorteo de la Bonoloto del 04/02/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 4 de febrero fue la siguiente:

26 - 24 - 27 - 41 - 12 - 33. Complementario: 44. Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.417.533,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 3 49.560,41
Tercera (5) 91 816,93
Cuarta (4) 4.637
 24,05
Quinta (3) 86.121 4,00
Reintegro 481.726 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

