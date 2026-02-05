Sorteo de la BonoLoto del miércoles 4 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 4 de febrero fue la siguiente:
26 - 24 - 27 - 41 - 12 - 33. Complementario: 44. Reintegro: 4.
Con una recaudación de 2.417.533,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|49.560,41
|Tercera (5)
|91
|816,93
|Cuarta (4)
| 4.637
|24,05
|Quinta (3)
|86.121
|4,00
|Reintegro
|481.726
|0,50
