Sorteo de la BonoLoto del miércoles 4 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 4 de febrero fue la siguiente:

26 - 24 - 27 - 41 - 12 - 33. Complementario: 44. Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.417.533,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 49.560,41 Tercera (5) 91 816,93 Cuarta (4) 4.637

24,05 Quinta (3) 86.121 4,00 Reintegro 481.726 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.