Sorteo de la BonoLoto del miércoles 28 de enero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 28 de enero fue la siguiente:
6 - 27 - 29 - 26 - 7 - 13. Complementario: 43. Reintegro: 2.
Con una recaudación de 2.795.174,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|79.182,06
|Tercera (5)
|138
|573,78
|Cuarta (4)
| 6.899
|17,22
|Quinta (3)
|116.502
|4,00
|Reintegro
|558.137
|0,50
