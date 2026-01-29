Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto del miércoles 28 de enero

Sorteo de la Bonoloto del 28/01/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 28 de enero fue la siguiente:

6 - 27 - 29 - 26 - 7 - 13. Complementario: 43. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.795.174,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.900.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 2 79.182,06
Tercera (5) 138 573,78
Cuarta (4) 6.899
 17,22
Quinta (3) 116.502 4,00
Reintegro 558.137 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

